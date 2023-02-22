Гра Atomic Heart від російських розробників потрапила у топ Steam, у Мінцифрі вже відреагували на її реліз

Українське міністерство закликає обмежити поширення гри через її токсичність, інформує ZN.ua.

Гра Atomic Heart від російських розробників потрапила у топ Steam, у Мінцифрі вже відреагували на її реліз
У Мінцифрі закликали заблокувати поширення Atomic Heart
© Википедия

21 лютого відбувся реліз гри Atomic Heart, розробленої російською студією Mundfish. Як повідомляє LIGA.net, гра швидко опинилася на другому місці у світовому рейтингу Steam.

Вона навіть змогла обігнати іншу новинку – Hogwarts Legacy.

Міністерство цифрової трансформації України має намір звернутися з листом до компаній Sony, Microsoft та Valve з закликом заборонити продаж цифрових версій гри на території України. Про це у коментарі dev.ua заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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