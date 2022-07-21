У новому футбольному симуляторі FIFA 23 не буде російських клубів та збірної РФ

Окупантам не місце навіть у відеоіграх.

У новому футбольному симуляторі FIFA 23 не буде російських клубів та збірної РФ
Гра вийде восени
© FIFA

Розробники футбольного симулятора FIFA 23 EA Sports повідомили, що у новій відеогрі не буде збірної Росії та російських клубів.

"EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато голосів у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну. Відповідно до наших партнерів у ФІФА та УЄФА, EA Sports не включатиме збірну Росії та російські клуби у FIFA 23", - наводить слова розробників Eurogamer.

Зазначимо, що реліз FIFA 23 заплановано на 1 жовтня 2022 року. Це буде остання FIFA від EA Sports, після чого назва гри зміниться.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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У новому футбольному симуляторі FIFA 23 не буде російських клубів та збірної РФУ новому футбольному симуляторі FIFA 23 не буде російських клубів та збірної РФ
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