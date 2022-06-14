В игре "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" не будет русской озвучки

Украинская студия GSC Game World отказалась от русской озвучки для "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" - продолжения культовой игры в жанре постапокалиптического шутера.

Новостью о долгожданном релизе поделился PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в Discord-канале, пишет ITC.ua, информирует Апостроф .

Фото: Wikipedia

Отказ последовал за изменением написания подзаголовка игры: русскую транслитерацию Heart of ChErnobyl разработчики изменили на украинскую Heart of ChOrnobyl. Также после начала полномасштабной войны в Украине студия отказалась продавать "S.T.A.L.K.E.R. 2" на территории страны-агрессора.

Известно, что официальная полная локализация "S.T.A.L.K.E.R. 2" будет только на английском и украинском языках. Субтитры будут доступны на 16 языках, среди которых - русский.

Напомним, что официальный геймплейный трейлер "STALKER 2" был представлен в 2021 году в русской озвучке.

Когда выйдет "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля"

Изначально новая часть шутера GSC Game World должна была выйти 28 апреля 2022 года, но в начале года студия перенесла релиз на декабрь. После начала войны в Украине киевский разработчик был вынужден заниматься релокацией сотрудников, и работа остановилась.

12 июня 2022 года на выставке Xbox & Bethesda Showcase 2022 показали изображение анонсов игр на 2022-2023 годы. Согласно заявлению, "S.T.A.L.K.E.R 2" выйдет в 2023 году.

Первая часть серии игр "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" вышла в 2007 году. В ней игрок в роли сталкера Меченого теряет память и сражается в Зоне с мутантами и бандитами. Его цель - раскрыть тайну собственного прошлого. В 2008 и 2009 году вышли два дополнения к игре - "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" и "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти".