Українська кіберспортивна команда NAVI виграла перший в історії чемпіонат світу з Counter-Strike 2

"Народжені перемагати" виграли історичний трофей.

© NAVI/Instagram

Українська кіберспортивна команда NAVI здобула перемогу у фіналі PGL Major Copenhagen 2024 і стала першим в історії чемпіоном світу з Counter-Strike 2, інформує ZN.ua .

У вирішальному матчі мейджора в Данії українська команда зустрічалася з американською FaZe Clan і здобула перемогу з рахунком 2:1. Рахунок за картами: Ancient – 13:9, Mirage – 2:13, Inferno – 13:3.

YOUR PGL Major Copenhagen 2024 CHAMPIONS! pic.twitter.com/p9buvHfl25 - NAVI (@natusvincere) March 31, 2024

"Народжені перемагати" взяли реванш у суперника за поразку у фіналі торішнього мейджора в Антверпені. Крім того, українська організація вдруге у своїй історії виграла мейджор по Counter-Strike.

За свій виступ NAVI отримають 500 тисяч доларів призових. Під час трансляції змагань українці зібрали 5,6 мільйона гривень для допомоги бригаді "Азов".

"Трофей повертається додому – в Україну!", – написала організація у соцмережах.

За чемпіонів виступили українці Ігор "w0nderful" Жданов, Валерій "b1t" Ваховський та Андрій "B1ad3" Городенський (тренер), а також Алексі "Aleksib" Віролайнен з Фінляндії, Юстінас "jL" Лекавічус з Литви та Іван "iM" Міхай, який представляє Румунію.

PGL Major Copenhagen 2024 став першим мейджором з CS2. Гра була презентована у вересні 2023 року.