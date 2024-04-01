Українська кіберспортивна команда NAVI виграла перший в історії чемпіонат світу з Counter-Strike 2

"Народжені перемагати" взяли реванш у суперника за поразку у фіналі торішнього мейджора в Антверпені. Крім того, українська організація вдруге у своїй історії виграла мейджор по Counter-Strike.
За свій виступ NAVI отримають 500 тисяч доларів призових. Під час трансляції змагань українці зібрали 5,6 мільйона гривень для допомоги бригаді "Азов".
"Трофей повертається додому – в Україну!", – написала організація у соцмережах.
За чемпіонів виступили українці Ігор "w0nderful" Жданов, Валерій "b1t" Ваховський та Андрій "B1ad3" Городенський (тренер), а також Алексі "Aleksib" Віролайнен з Фінляндії, Юстінас "jL" Лекавічус з Литви та Іван "iM" Міхай, який представляє Румунію.
PGL Major Copenhagen 2024 став першим мейджором з CS2. Гра була презентована у вересні 2023 року.