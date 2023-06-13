Кіберспортивна команда Monte розповіла про успішний виступ на паризькому турнірі з CS:GO

Українська кіберспортивна команда Monte 12 червня в Києві провела прес-конференцію присвячену підсумкам виступу на BLAST.tv Paris Major 2023 з CS:GO. Турнір відбувся з 8 по 21 травня в Парижі на стадіоні "Accor Arena".

Колективи вели боротьбу за призовий фонд у розмірі 1,25 млн євро, а також за слот на IEM Cologne 2023 та BLAST Premier Wirld Final. Мейджор проходиив у 3-х стадіях: "Претенденти", "Легенди" та "Чемпіони" (формат - "Best of 3"), інформує Апостроф .

Почавши турнір у статусі андердога, Monte зуміли пройти до стадії чемпіонів та обіграти набагато більш титуловані команди FURIA, fnatic, а також іншу знамениту українську організацію Na`Vi. Свій виступ на Paris Major гравці Monte завершили на 5 місці, поступившись німцям з GamerLegion.

Фото: hltv.org

Фото: hltv.org

На прес-конференції були присутні Володимир "Woro2k" Велетнюк — засновник та гравець, Сергій "DemQQ" Демченко — гравець, Сергій "lmbt" Бежанов — тренер та Айдин "KrizzeN" Турлибеков — менеджер, помічник тренера.

Поїздка Monte на змагання в Париж стала можлива завдяки благодійному фонду Favbet Foundation.

На зустріч з командою окрім представників ЗМІ прийшли чисельні фанати, які змогли поспілкуватися зі спортсменами та поставити найрізноманітніші запитання.

Для всіх присутніх організатори заходу провели квіз з розіграшем призів. Члени команди зробили для своїх фанатів автограф-сесію.

Monte — українська кіберспортивна команда, заснована у 2021 році Володимиром "Woro2k" Велетнюком. Назву організація отримала на честь Монастирища — рідного міста Володимира. У 2023 році Monte заявила про себе як нову зірку CS:GO в Україні, виборовши путівку на паризький мейджор — аналог Ліги Чемпіонів у світі кіберспорту.