Український кіберспортсмен зіграє у складі російської команди на турнірі у Німеччині

Дивне рішення від українця.

Український кіберспортсмен Роман "Resolut1on" Фомінок зіграє у складі російської команди BetBoom на турнірі ESL One Berlin Major з Dota 2

Турнір пройде у Берліні © Фото из соцсетей

"Resolut1on" замінить росіянина Івана "Pure" Москаленка, який пропустить змагання через проблеми з візою. Про це повідомила команда на своїй сторінці у Twitter , інформує ZN.ua .

Турнір відбудеться у Німеччині з 26 квітня до 7 травня. Призовий фонд змагань складає 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, з весни 2014 року після окупації РФ Криму бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Майже не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.

У кіберспорті росіяни та білоруси продовжать свої виступи під нейтральними прапорами.