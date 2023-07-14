Microsoft виграла суд і може продовжити поглинання Activision Blizzard

Microsoft домоглася скасування заборони на придбання видавця ігор Activision Blizzard за $68,7 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

Microsoft виграла суд і може продовжити поглинання Activision Blizzard
Фото: wikipedia.org

Microsoft може спробувати закрити злиття з Activision до граничного терміну 18 липня, але за умови угоди з Управлінням з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA).

Своєю чергою CMA заявило, що готове оцінити пропозиції від Microsoft і погодилося залишити розгляд апеляції компаній в Апеляційному трибуналі з питань конкуренції.

Зростання акцій Activision

На тлі новини акції Activision зросли на 11% до $91,57, а Microsoft подешевшали на 0,3%.

Що каже регулятор

«Ми розчаровані таким результатом, враховуючи явну загрозу, яку це злиття становить для відкритої конкуренції у сфері хмарних ігор, передплатних сервісів та консолей. Найближчими днями ми оголосимо про наступний крок у продовженні боротьби за збереження конкуренції та захист споживачів», — заявив представник Федеральної торгової комісії (FTC) Дуглас Фаррар.

Позиція Microsoft і Activision Blizzard

Представники компаній заявили, що не мають наміру обмежувати доступ до ігор, включаючи популярну серію Call of Duty, для власників інших консолей.

Передісторія

16 травня Microsoft отримала від Єврокомісії схвалення угоди про придбання компанії Activision Blizzard.

27 квітня Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) заблокувало угоду американської компанії Microsoft про покупку розробника відеоігор Activision Blizzard.

18 січня 2022 року корпорація Microsoft оголосила про покупку Activision Blizzard, одного з найвідоміших у світі розробників та видавців ігор. Сума угоди становить $68,7 млрд.





Интересные новости
Microsoft виграла суд і може продовжити поглинання Activision BlizzardMicrosoft виграла суд і може продовжити поглинання Activision Blizzard
Американський регулятор подає апеляцію на рішення суду, яке дозволяє Microsoft придбати Activision BlizzardАмериканський регулятор подає апеляцію на рішення суду, яке дозволяє Microsoft придбати Activision Blizzard
Блок рекламы


Похожие новости
Американський регулятор подає апеляцію на рішення суду, яке дозволяє Microsoft придбати Activision BlizzardАмериканський регулятор подає апеляцію на рішення суду, яке дозволяє Microsoft придбати Activision Blizzard
Microsoft припинила гарантійне обслуговування ігрових консолей Xbox у РосіїMicrosoft припинила гарантійне обслуговування ігрових консолей Xbox у Росії
"Мрія" з'явиться у грі Microsoft Flight Simulator"Мрія" з'явиться у грі Microsoft Flight Simulator
Слухи: Microsoft задумалась о выпуске продолжения Fallout: New VegasСлухи: Microsoft задумалась о выпуске продолжения Fallout: New Vegas
VR-гарнитура PlayStation VR 2 может получить технологию отслеживания взгляда TobiiVR-гарнитура PlayStation VR 2 может получить технологию отслеживания взгляда Tobii
Выручка Activision Blizzard в четвёртом квартале 2021 года оказалась ниже ожиданий аналитиковВыручка Activision Blizzard в четвёртом квартале 2021 года оказалась ниже ожиданий аналитиков
Слухи: Activision договорилась выпустить на PlayStation как минимум три следующие Call of Duty, включая новую WarzoneСлухи: Activision договорилась выпустить на PlayStation как минимум три следующие Call of Duty, включая новую Warzone
Выходцы из Activision Blizzard, Ubisoft, Sega, LucasArts и Sierra запустили студию New Tales для разработки и издания игрВыходцы из Activision Blizzard, Ubisoft, Sega, LucasArts и Sierra запустили студию New Tales для разработки и издания игр
Microsoft даст студиям Activision Blizzard возможность возродить старые франшизыMicrosoft даст студиям Activision Blizzard возможность возродить старые франшизы
Интернет взорвался мемами и шутками по поводу поглошения Microsoft компании Activision BlizzardИнтернет взорвался мемами и шутками по поводу поглошения Microsoft компании Activision Blizzard
Последние новости
Подгружаем последние новости