"Мрія" з'явиться у грі Microsoft Flight Simulator

Український літак АН-225 «Мрія», зруйнований російськими окупантами на початку повномасштабного вторгнення, буде відроджений у грі Microsoft Flight Simulator. ДП "Антонов" уклало ліцензійну угоду з Microsoft , повідомляється на сторінці підприємства на Facebook.

У повідомленні йдеться, що кожен користувач гри зможе відчути себе пілотом "Мрії". Microsoft запропонувала відтворити літак у вигляді максимально наближеному до оригіналу, а «Антонов» активно включився в процес втілення ідеї.