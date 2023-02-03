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2023-02-03
"Мрія" з'явиться у грі Microsoft Flight Simulator
Версію хочуть запустити до роковин руйнування літака окупантами, інформує
"Мрію" відновлять у Microsoft Flight Simulator© Facebook/Антонов
Український літак АН-225 «Мрія», зруйнований російськими окупантами на початку повномасштабного вторгнення, буде відроджений у грі Microsoft Flight Simulator. ДП "Антонов" уклало ліцензійну угоду з Microsoft,
У повідомленні йдеться, що кожен користувач гри зможе відчути себе пілотом "Мрії". Microsoft запропонувала відтворити літак у вигляді максимально наближеному до оригіналу, а «Антонов» активно включився в процес втілення ідеї.
Фаїна Вауліна, ZN.ua