В Україні ГЕС генерують до 20% електроенергії

Високий рівень води у річках допомагає долати енергетичні проблеми

У деякі моменти частка гідроелектростанцій у структурі виробництва електроенергії становить близько 20%, повідомляє у Telegram Національна енергетична компанія «Укренерго», інформує ZN.ua .

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Нинішній високий рівень води у Дніпрі та Дністрі забезпечує активну роботу гідроелектростанцій упродовж всієї доби. Зріс також внесок ГЕС у покриття пікового споживання зранку та ввечері. Є можливість за рахунок ГЕС заміщати частину теплової генерації. Часом на гідроелектростанціях «Укргідроенерго» доводиться навіть скидати воду, аби не допустити масштабних підтоплень.

Загалом в енергосистемі нині зберігається достатній резерв потужності. Виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів. Триває експорт електроенергії до Молдови (до 98 МВт в різні години). Невелика кількість електроенергії імпортується зі Словаччини (2-4 МВт у різні години).

Втім, енергетики все ще просять зважати на тяжкі пошкодження, яких зазнала енергосистема через ворожі обстріли. Вони просять і надалі зменшувати навантаження на мережі та за можливості переносити використання потужної техніки на нічні та денні години.