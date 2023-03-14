Трішки краще, ніж погано: Мінекономіки скоригувало оцінку падіння ВВП

Падіння виявилось не настільки значним, як прогнозувалось, інформує ZN.ua.

Трішки краще, ніж погано: Мінекономіки скоригувало оцінку падіння ВВП
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Міністерство економіки України скоригувало свою оцінку падіння ВВП в 2022 році до 29,2% замість попередньої оцінки у 30,4%, повідомляє пресслужба відомства.

Зміна відбулась після того, як Держстат оприлюднив оперативні дані по ВВП України у четвертому кварталі 2022 року.

«Враховуючи кращу динаміку четвертого кварталу, за оцінками Мінекономіки з урахуванням статистичних даних Держстату за підсумком року падіння ВВП виявилось меншим за 30% і становило 29,2%», — йдеться у повідомленні.

Мінекономіки пов’язує це із докладеними зусиллями з боку Уряду, міжнародних партнерів, які надавали допомогу, та високою адаптивністю бізнесу та населення.

Однак, у міністерстві наголосили на тому, що стан справ не дозволяє економіці почати відновлюватись: українці досі зосереджені переважно на придбанні товарів та послуг першої необхідності.

Серед інших негативних тенденцій також викликане війною Росії в Україні падіння інвестиційної активності, яке, водночас дещо компенсувалось вимушеним інвестуванням бізнесом та державою в купівлю та встановлення значної кількості альтернативних джерел живлення.

Допомогли втримати економіку на плаву і профінансовані міжнародними партнерами масштабні капітальні ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури, відновлення зруйнованих житлових та дорожніх об’єктів тощо.

Негативні наслідки тиску через штучні затримки з боку РФ суден в рамках зернової ініціативи частково компенсуються розширенням логістичних шляхів до країн ЄС та скасуванням мита та квот на певний вид продукції.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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