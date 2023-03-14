Трішки краще, ніж погано: Мінекономіки скоригувало оцінку падіння ВВП
Падіння виявилось не настільки значним, як прогнозувалось, інформує
Міністерство економіки України скоригувало свою оцінку падіння ВВП в 2022 році до 29,2% замість попередньої оцінки у 30,4%,
Зміна відбулась після того, як Держстат оприлюднив оперативні дані по ВВП України у четвертому кварталі 2022 року.
«Враховуючи кращу динаміку четвертого кварталу, за оцінками Мінекономіки з урахуванням статистичних даних Держстату за підсумком року падіння ВВП виявилось меншим за 30% і становило 29,2%», — йдеться у повідомленні.
Мінекономіки пов’язує це із докладеними зусиллями з боку Уряду, міжнародних партнерів, які надавали допомогу, та високою адаптивністю бізнесу та населення.
Однак, у міністерстві наголосили на тому, що стан справ не дозволяє економіці почати відновлюватись: українці досі зосереджені переважно на придбанні товарів та послуг першої необхідності.
Серед інших негативних тенденцій також викликане війною Росії в Україні падіння інвестиційної активності, яке, водночас дещо компенсувалось вимушеним інвестуванням бізнесом та державою в купівлю та встановлення значної кількості альтернативних джерел живлення.
Допомогли втримати економіку на плаву і профінансовані міжнародними партнерами масштабні капітальні ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури, відновлення зруйнованих житлових та дорожніх об’єктів тощо.
Негативні наслідки тиску через штучні затримки з боку РФ суден в рамках зернової ініціативи частково компенсуються розширенням логістичних шляхів до країн ЄС та скасуванням мита та квот на певний вид продукції.