Трішки краще, ніж погано: Мінекономіки скоригувало оцінку падіння ВВП

Міністерство економіки України скоригувало свою оцінку падіння ВВП в 2022 році до 29,2% замість попередньої оцінки у 30,4%, повідомляє пресслужба відомства.

Зміна відбулась після того, як Держстат оприлюднив оперативні дані по ВВП України у четвертому кварталі 2022 року.

«Враховуючи кращу динаміку четвертого кварталу, за оцінками Мінекономіки з урахуванням статистичних даних Держстату за підсумком року падіння ВВП виявилось меншим за 30% і становило 29,2%», — йдеться у повідомленні.

Мінекономіки пов’язує це із докладеними зусиллями з боку Уряду, міжнародних партнерів, які надавали допомогу, та високою адаптивністю бізнесу та населення.

Однак, у міністерстві наголосили на тому, що стан справ не дозволяє економіці почати відновлюватись: українці досі зосереджені переважно на придбанні товарів та послуг першої необхідності.

Серед інших негативних тенденцій також викликане війною Росії в Україні падіння інвестиційної активності, яке, водночас дещо компенсувалось вимушеним інвестуванням бізнесом та державою в купівлю та встановлення значної кількості альтернативних джерел живлення.

Допомогли втримати економіку на плаву і профінансовані міжнародними партнерами масштабні капітальні ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури, відновлення зруйнованих житлових та дорожніх об’єктів тощо.