Нацбанк забрав ліцензію та ліквідував банк, який обслуговував гральний бізнес

Банк систематично порушував вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, інформує ZN.ua.

Нацбанк забрав ліцензію та ліквідував банк, який обслуговував гральний бізнес
© Нацбанк України

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" (IBOX BANK) та його ліквідацію з 7 березня 2023 року, йдеться у повідомленні регулятора.

Акціонерами Банку є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.

За даними Нацбанку, причиною відкликання ліцензії стало те, що IBOX BANK систематично порушував вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За останні два роки регулятор вже застосовував до банка-порушника низку заходів впливу: накладав штраф, двічі зупиняв здійснення окремих видів операцій, двічі відстороняв посадову особу банку, а також двічі видавав письмове застереження.

У Нацбанку додали, що частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

У повідомленні наголошується, що кожен вкладник Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Торік IBOX BANK став першим українським банком, який отримав ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

У Верховній Раді провели засідання тимчасової слідчої комісії щодо злочинів у сфері грального бізнесу, під час якого виявилося, що до держбюджету податками від «ігорки» за рік надходить лише 1,2% від загального обороту.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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