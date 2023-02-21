ЄС хоче змусити банки розкривати інформацію про заморожені російські активи — Bloomberg

У межах десятого пакету санкцій Єврокомісія пропонує посилити зобов’язання щодо звітності банками про заморожені активи ЦБ РФ , а також російських компаній і фізичних осіб. Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт пропозиції Єврокомісії.

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Що відомо

Така ініціатива розглядається як перший крок до вивчення можливостей використання цих коштів на відновлення України.

Єврокомісія також пропонує посилити зобов’язання щодо звітності про заморожені активи, пов’язані з російськими компаніями та фізичними особами, які потрапили під санкції.

За ненадання необхідної інформації пропонують накладати штрафи до 50 євро для фізичних осіб та 10% від річного обороту для юридичних осіб.

Новий пакет заходів також запровадить широкі торгові обмеження на товари, які використовуються російськими військовими, включаючи технології, компоненти, важкі транспортні засоби, електроніку та рідкісноземельні метали.

Також нові санкції можуть торкнутися десятків фізичних та юридичних осіб.