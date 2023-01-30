Банкіри: попри війну в Україні почав зростати попит на іпотечні кредити

У ІV кварталі банки дещо поліпшили оцінки показників кредитування: респонденти відзначили зростання кредитного попиту з боку бізнесу та вперше за 2022 рік відновлення попиту населення на іпотечні кредити. Про це йдеться в опитуванні НБУ.

Банкіри: попри війну в Україні почав зростати попит на іпотечні кредити

Ринок кредитування

Згідно із опитуванням, у жовтні — грудні 2022 року інтерес корпоративних позичальників був найбільшим до гривневих, короткострокових кредитів та з боку МСП. Натомість попит на довгострокові та валютні кредити далі знижувався.

«Високі процентні ставки та відсутність капітальних інвестицій, як і раніше, стримували попит на позики бізнесу. Більшість банків вчетверте поспіль повідомили про посилення стандартів корпоративного кредитування, більшою мірою для довгострокових та валютних позик», — повідомляє пресслужба.

Негативні споживчі настрої стримували попит населення на споживчі кредити. Водночас уперше від початку 2022 року банки повідомили про відновлення попиту населення на іпотечні кредити, зокрема через вигідніші процентні ставки. Стандарти кредитування домогосподарств посилилися четвертий квартал поспіль.

Ризики

Учасники опитування відзначили значне зростання процентного, валютного та операційного ризиків у четвертому кварталі 2022 року. Натомість ризик ліквідності знизився вперше за чотири квартали.

Очікування банків

«У наступні 12 місяців респонденти очікують помірного поліпшення динаміки корпоративного кредитування та подальшого скорочення роздрібного кредитного портфеля. Банки розраховують на зростання фондування в наступні 12 місяців, прогнозуючи припливи коштів як з боку населення, так і бізнесу», — йдеться в повідомленні.

Більшість фінустанов очікують погіршення якості кредитного портфеля, однак частка таких банків зменшилася від минулого опитування.

У найближчі три місяці банки очікують посилення усіх видів ризиків, проте частка таких респондентів дещо зменшилася.





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