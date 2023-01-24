SEC оштрафувала Bloomberg на $5 мільйонів за порушення оцінки вартості активів

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США оштрафувала компанію Bloomberg Finance LP на $5 млн за неправильне розкриття інформації в платному сервісі BVAL щодо вартості деяких активів із фіксованою прибутковістю.

SEC оштрафувала Bloomberg на $5 мільйонів за порушення оцінки вартості активів

Як йдеться у пресрелізі SEC, у період як мінімум з 2016 року по жовтень 2022 року Bloomberg не повідомляв клієнтам сервісу про те, що оцінка вартості деяких активів могла ґрунтуватися лише на одному джерелі, наприклад, на даних від одного брокера. Це не відповідає методології Bloomberg.

«Bloomberg грає найважливішу роль як постачальник послуг ціноутворення учасникам ринку паперів з фіксованою прибутковістю, тому обов'язком компанії є надання достовірної інформації своїм клієнтам про процеси ціноутворення», — зазначив глава відділу складних фінансових інструментів у SEC Осман Навас.

Bloomberg погодився сплатити штраф в обмін на відсутність необхідності визнавати свою провину.

Компанія також зобов'язалася припинити практику, що порушує правила, і з власної ініціативи внесла зміни до процесів роботи сервісу BVAL.





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