Естонія першою серед країн Європи готує механізм конфіскації арештованих російські активи

ЄС поки що відстає в цьому питанні.

Естонія першою серед країн Європи готує механізм конфіскації арештованих російські активи
© Scanpix/Postimees

Естонія є першою країною Євросоюзу, яка запустила механізм вилучення заарештованих російських активів. Наприкінці грудня естонський уряд доручив міністерствам підготувати відповідний план. Про це повідомляє Bloomberg.

Офіційний Таллінн має намір опублікувати план до того, як Європейська комісія ухвалить рішення про те, як розпорядитися €300 млрд активів російського Центробанку, замороженими Євросоюзом, а також майном підсанкційних росіян.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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