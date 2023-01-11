Естонія першою серед країн Європи готує механізм конфіскації арештованих російські активи

Естонія є першою країною Євросоюзу, яка запустила механізм вилучення заарештованих російських активів. Наприкінці грудня естонський уряд доручив міністерствам підготувати відповідний план. Про це повідомляє Bloomberg .

Офіційний Таллінн має намір опублікувати план до того, як Європейська комісія ухвалить рішення про те, як розпорядитися €300 млрд активів російського Центробанку, замороженими Євросоюзом, а також майном підсанкційних росіян.