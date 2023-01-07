Інфляція в Україні прискорилася: в НБУ винуватять витрати бізнесу

Витрати бізнесу підштовхують ціни до зростання.

Інфляція в Україні прискорилася: в НБУ винуватять витрати бізнесу
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Споживча інфляція у грудні 2022 року пришвидшилася. Хоча при цьому залишилася помірною та нижчою за прогноз Нацбанку. Про це свідчать дані Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2023 року).

В НБУ вважають, що витрати бізнесу, зокрема на енергію і логістику, залишаються основними чинниками пришвидшення інфляції.

"Споживча інфляція пришвидшилася, надалі відображаючи наслідки повномасштабної війни Росії проти України, серед яких порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу, а також дефіцит електроенергії", - йдеться в огляді.

Хоча у порівнянні з жовтнем місяцем інфляція зростала повільніше через розширення пропозиції продуктів харчування, деокупацію територій, слабкий споживчий попит, зміцнення готівкового курсу гривні та стабілізацію інфляційних очікувань.

НБУ не наводить цифру інфляції за 2022 рік, однак з оприлюдненого графіку видно, що за оцінками центробанку вона становила близько 27,5%.

За даними НБУ, вищими темпами зростали компоненти базового ІСЦ, що відображає високі витрати бізнесу, передусім на енергію і логістику.

Натомість ціни на продукти харчування сповільнили зростання під впливом розширення пропозиції овочів борщового набору, м’яса, круп та цукру.


Олена Середа, ZN.ua





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