Долар різко підріс на готівковому ринку: у НБУ повідомили подробиці

Долар на готівковому ринку в Україні піднявся дуже сильно, про що повідомляє Національний банк України.

Як пише Politeka.net , долар в Україні за минулий рік зріс на 47,7%. Про це повідомляється в даних НБУ. На грудень 2022 року курс становив 40,19 грн за один долар. Максимальний курс долара на готівковому ринку був ще у вересні, коли він становив 41,64 грн за один долар.

У НБУ також зазначають, що за рік українці купили 12 224,7 млн ??доларів, а продали 11 215,2 млн доларів. Більшість операцій було здійснено через небанківські фінансові установи. На них припало приблизно 2/3 операцій із валютою.