Аварійні відключення світла введено по всій Україні
Постраждала енергоінфраструктури в кількох областях.
Через ракетні удари по енергетичним об’єктах в декількох областях України по всій країні вводяться аварійні відключення світла. Про це
"У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України - по всій країні вводяться аварійні відключення світла. Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо/теплопостачання", – написав він в соцмережах.
В свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що були пошкоджені енергооб‘єкти на сході та півдні країни.
"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Можливо падіння обсягів генерації", –