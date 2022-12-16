Аварійні відключення світла введено по всій Україні

Постраждала енергоінфраструктури в кількох областях.

Аварійні відключення світла введено по всій Україні
© Depositphotos / carloscastilla

Через ракетні удари по енергетичним об’єктах в декількох областях України по всій країні вводяться аварійні відключення світла. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України - по всій країні вводяться аварійні відключення світла. Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо/теплопостачання", – написав він в соцмережах.

В свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що були пошкоджені енергооб‘єкти на сході та півдні країни.

"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Можливо падіння обсягів генерації", – написав він в Facebook.


Олена Середа, ZN.ua





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