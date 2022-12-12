Енергосистема України не буде відновлена в її колишньому вигляді

Відновлення енергосистеми України займе від року до двох або й більше років. При цьому енергосистема не буде відновлена в її довоєнному вигляді. Енергетики відмовилися від поновлення багатьох об'єктів.

Про це розповів виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.

За словами Сахарука, немає сенсу відновлювати українську енергосистему у тій конфігурації, яка була до війни. Багато об'єктів довоєнної енергетики вже були і фізично, і морально застарілими. А тим часом, світові та європейські технології передачі електроенергії вже давно пішли вперед. Тому витрачати гроші на відтворення того, що вже буде свідомо застарілим, не має жодного сенсу. Отже, замість зруйнованих об'єктів потрібно будувати абсолютно нові, які відповідали б світовим тенденціям у сфері електроенергетики.

"Потрібно зрозуміти, що ми хочемо робити: напевно, ми не будемо все обладнання відновлювати, тому що не все воно було новим, не все воно було модернізовано, і нам потрібно буде будувати нове. Це наша можливість модернізувати енергосистему швидше, ніж ми планували в минулому році", – розповів Сахарук.

Як то кажуть, не було би щастя та нещастя допомогло. Нові технології вимагатимуть набагато більших капіталовкладень, ніж застарілі. Однак такі інвестиції створять для української енергосистеми запас міцності на кілька десятиліть наперед. А ефективна енергетика дозволить запроваджувати ефективні сучасні промислові технології та виводити країну на якісно новий рівень.

Наприклад, замість застарілої підстанції, яка зараз займає площу 50 гектарів, можна буде побудувати контактні розподільні пристрої на базі нових технологій, які займатимуть набагато меншу площу, і при цьому будуть набагато надійнішими, досконалішими та простішими в експлуатації.

"Це будівля 100 на 100 м, яка замінює всю цю велику підстанцію. Це дорожче з точки зору будівництва, але це надійніше і довговічніше, це автоматичне включення, виключення, це зовсім інший рівень автоматизації і зовсім інший рівень надійності", - пояснив Дмитро Сахарук. .

Нагадаємо, в уряді визначили пріоритети, яких дотримуватимуться при відновленні енергопостачання. Воно здійснюватиметься у порядку черговості. Побутовим споживачам доведеться почекати: вони в черзі стоять під четвертим номером.