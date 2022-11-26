Переговори ЄС щодо стелі цін на російську нафту зайшли в глухий кут – Bloomberg

Європейські країни не змогли погодити граничну ціну.

Переговори ЄС щодо стелі цін на російську нафту зайшли в глухий кут – Bloomberg

Країни Європейського Союзу не змогли погодити стелю цін на російську нафту, передбачену восьмим пакетом санкцій проти РФ. Переговори зайшли в глухий кут увечері 23 листопада через розбіжності про те, яку ціну встановити. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.

Єврокомісія запропонувала обмеження у розмірі 65 доларів США за барель. Але представники Польщі та країн Балтії вважали цю цифру надто щедрою для Москви і відкинули пропозицію.

Водночас представники кількох країн з розвиненим судноплавством, наприклад Греція та Мальта, відмовлялися опускати межу цін нижче за $70 – це верхня межа діапазону, запропонованого Єврокомісією.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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