Переговори ЄС щодо стелі цін на російську нафту зайшли в глухий кут – Bloomberg

Країни Європейського Союзу не змогли погодити стелю цін на російську нафту, передбачену восьмим пакетом санкцій проти РФ . Переговори зайшли в глухий кут увечері 23 листопада через розбіжності про те, яку ціну встановити. Про це повідомляє Bloomberg , посилаючись на джерела.

Єврокомісія запропонувала обмеження у розмірі 65 доларів США за барель. Але представники Польщі та країн Балтії вважали цю цифру надто щедрою для Москви і відкинули пропозицію.

Водночас представники кількох країн з розвиненим судноплавством, наприклад Греція та Мальта, відмовлялися опускати межу цін нижче за $70 – це верхня межа діапазону, запропонованого Єврокомісією.