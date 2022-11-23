США дозволили Росії постачати нафту до Японії та деяких країн ЄС

Міністерство фінансів США опублікувало інструкцію з реалізації заходів щодо стелі цін на нафту з РФ, інформує ZN.ua.

США дозволили Росії постачати нафту до Японії та деяких країн ЄС
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5 грудня почне діяти угода про обмеження ціни на російську нафту, яке покликане зменшити прибутки путінського режиму від торгівлі енергоносіями. З цього приводу Міністерство фінансів США опублікувало інструкцію з реалізації відповідних заходів, серед яких є положення на дозвіл постачання палива до Японії та деяких країн ЄС.

В американському відомстві видали ліцензії на здійснення перевезень сирої нафти з Росії до Японії, Хорватії, Болгарії та низки країн ЄС, які не мають виходу до моря. Постачання палива до Японії дозволяється за проектом “Сахалін-2” до 30 вересня 2023 року.

Також у документі зазначено, що американська влада не перешкоджатиме розвантаженню російської нафти у разі, якщо це “необхідно для реагування на надзвичайну ситуацію на судні” або у разі “реагування на надзвичайні ситуації на судах, пов'язані зі здоров'ям чи безпекою команди, захисту навколишнього середовища, включаючи безпечну стоянку у доці або якірну стоянку, терміновий ремонт чи рятувальні операції”.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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