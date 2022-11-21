Ціни на оренду квартир в Києві впали через обстріли на проблеми з електроенергією — інфографіка

За останній місяць Київ зазнав декількох ракетних атак, а також відбулось враження ворожими безпілотниками критичної інфраструктури. Ці події не могли не вплинути на ринок оренди квартир в Києві. Від середини жовтня ринок переживає коливання. Про це йдеться в дослідженні Bird.

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Ринок оренди

В першу чергу це впливає на зменшення кількості людей, що шукають квартири для оренди в столиці. Менша впевненість у своїй безпеці, екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії — все це призвело до падіння попиту майже на третину.

Падіння цін

Разом з падінням попиту відбувається падіння цін на оренду квартир. Найбільше ціновому коливанню піддаються 2 та 3-кімнатні квартири, середня вартість яких впала на 12%.

Найпопулярніші для оренди, однокімнатні квартири, переживають цей турбулентний період з падінням середньої ціни на 5%.

Серед очевидних факторів, що впливають на попит та ціни житла є відчуття безпеки та міграція людей під впливом атак на місто.

Разом з тим відключення електроенергії призводить до нових запитів у пошуку: як високо розташована квартира, який тип плити встановлено на кухні (газ/електро).