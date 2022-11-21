Ціни на квартири зміняться вже взимку 2023 року

Ціни на квартири в Україні зміняться вже найближчої зими. Вони стануть нижчими. Зниження вартості становитиме приблизно 15%. Правила на ринку диктуватиме покупець. Але при цьому продавці матимуть свої вимоги, і вони також обиратимуть серед покупців того, хто запропонує найкращі умови угоди.

Про те, як розвиватиметься ринок житла у найближчі півроку, розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

За його прогнозом, уже взимку 2022-2023 року ціни на нерухомість, включаючи і квартири на вторинному ринку житла, впадуть приблизно на 15%. На ринку житла настає час покупця, коли саме він диктуватиме продавцеві свої умови.

"Це означає, що зацікавленість у продажу буде вищою, ніж зацікавленість у купівлі, а людей із достатньою сумою грошей для купівлі квадратних метрів не на виплат, без кредитів стає дедалі менше і менше", - говорить Болтян.

Під час війни інвестиції в будь-які підприємства, включаючи будівництво нерухомості, катастрофічно знижуються. Тому первинний ринок житла найближчим часом буде майже анабіозним. Однак на вторинному ринку відбуватимуться угоди. Причому багато власників нерухомості на тлі невизначеності намагатимуться позбутися свого товару, а також будуть готові йти і на зниження ціни, і на інші поступки. Зокрема – брати розрахунок за товар у гривнях.

"Інтерес виявлятимуть не лише до іноземної валюти, а й до накопичення в національній валюті. Виходить, що вже в 2023 році українці будуть готові торгуватися і продавати свою нерухомість дешевше, щоб виявитися з грошима на руках", - прогнозує експерт.

Поки війну в Україні не закінчено, інвестиції в нерухомість залишаються в зоні підвищеного ризику. Тому багато її власників воліють позбутися своєї нерухомості, обмінявши її на певну суму грошей.

"Водночас, ми розуміємо, що інвестори чинитимуть тиск на продавців, усвідомлюючи всю обстановку, тому потрібно бути готовим аргументовано торгуватися. Перевагу у виборі покупця будуть віддавати тим, хто готовий сплатити всю суму відразу, і у валюті", - прогнозує аналітик.

Втім, розрахунки відбуватимуться у різних валютах. Через різке збіднення більшості населення України "запас" власників доларових заощаджень значно скоротився. А ті, хто має такі, не поспішають інвестувати в нерухомість. Тому продавцям доведеться погоджуватись продавати своє житло і за гривні.

Але при цьому поки що в Києві ціни на житло зі вторинного ринку тільки зростають. Причому за рік (з листопада 2021 року по листопад 2022 року) вони виросли майже на чверть.