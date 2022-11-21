Ціни на квартири зміняться вже взимку 2023 року

Ціни на квартири в Україні зміняться вже найближчої зими. Вони стануть нижчими. Зниження вартості становитиме приблизно 15%. Правила на ринку диктуватиме покупець. Але при цьому продавці матимуть свої вимоги, і вони також обиратимуть серед покупців того, хто запропонує найкращі умови угоди.

Стало відомо, як зміняться ціни на квартири вже взимку 2023 року

Про те, як розвиватиметься ринок житла у найближчі півроку, розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

За його прогнозом, уже взимку 2022-2023 року ціни на нерухомість, включаючи і квартири на вторинному ринку житла, впадуть приблизно на 15%. На ринку житла настає час покупця, коли саме він диктуватиме продавцеві свої умови.

"Це означає, що зацікавленість у продажу буде вищою, ніж зацікавленість у купівлі, а людей із достатньою сумою грошей для купівлі квадратних метрів не на виплат, без кредитів стає дедалі менше і менше", - говорить Болтян.

Під час війни інвестиції в будь-які підприємства, включаючи будівництво нерухомості, катастрофічно знижуються. Тому первинний ринок житла найближчим часом буде майже анабіозним. Однак на вторинному ринку відбуватимуться угоди. Причому багато власників нерухомості на тлі невизначеності намагатимуться позбутися свого товару, а також будуть готові йти і на зниження ціни, і на інші поступки. Зокрема – брати розрахунок за товар у гривнях.

Стало відомо, як зміняться ціни на квартири вже взимку 2023 року

"Інтерес виявлятимуть не лише до іноземної валюти, а й до накопичення в національній валюті. Виходить, що вже в 2023 році українці будуть готові торгуватися і продавати свою нерухомість дешевше, щоб виявитися з грошима на руках", - прогнозує експерт.

Поки війну в Україні не закінчено, інвестиції в нерухомість залишаються в зоні підвищеного ризику. Тому багато її власників воліють позбутися своєї нерухомості, обмінявши її на певну суму грошей.

"Водночас, ми розуміємо, що інвестори чинитимуть тиск на продавців, усвідомлюючи всю обстановку, тому потрібно бути готовим аргументовано торгуватися. Перевагу у виборі покупця будуть віддавати тим, хто готовий сплатити всю суму відразу, і у валюті", - прогнозує аналітик.

Втім, розрахунки відбуватимуться у різних валютах. Через різке збіднення більшості населення України "запас" власників доларових заощаджень значно скоротився. А ті, хто має такі, не поспішають інвестувати в нерухомість. Тому продавцям доведеться погоджуватись продавати своє житло і за гривні.

Але при цьому поки що в Києві ціни на житло зі вторинного ринку тільки зростають. Причому за рік (з листопада 2021 року по листопад 2022 року) вони виросли майже на чверть.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Україна збільшила виторг від експорту електроенергії у 2,5 разаУкраїна збільшила виторг від експорту електроенергії у 2,5 раза
Обмін валюти в Україні ускладнитьсяОбмін валюти в Україні ускладниться
15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes
Податки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тініПодатки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тіні
Зарплати народних депутатів: у бюджеті-2023 закладено більшу суму на оплату праці народних обранцівЗарплати народних депутатів: у бюджеті-2023 закладено більшу суму на оплату праці народних обранців
Блок рекламы


Похожие новости
Ціни на оренду квартир в Києві впали через обстріли на проблеми з електроенергією — інфографікаЦіни на оренду квартир в Києві впали через обстріли на проблеми з електроенергією — інфографіка
В Україні подешевшають гречка та борошно до кінця рокуВ Україні подешевшають гречка та борошно до кінця року
Ціни на житло зі вторинного ринку у Києві різко зросли: вартість квадратного метра у районах столиціЦіни на житло зі вторинного ринку у Києві різко зросли: вартість квадратного метра у районах столиці
Ціни на продукти: екперти поміти злам головного тренду щодо борошна, круп, м'яса та овочівЦіни на продукти: екперти поміти злам головного тренду щодо борошна, круп, м'яса та овочів
У ПриватБанку назвали величезну суму, яку зняли українці в банкоматах з початку рокуУ ПриватБанку назвали величезну суму, яку зняли українці в банкоматах з початку року
Ціни на хліб, молоко та олію: де можна купити продукти дешевшеЦіни на хліб, молоко та олію: де можна купити продукти дешевше
Зарплати народних депутатів: у бюджеті-2023 закладено більшу суму на оплату праці народних обранцівЗарплати народних депутатів: у бюджеті-2023 закладено більшу суму на оплату праці народних обранців
У Німеччині обвалилися ціни на нерухомість: як змінилася вартість квартир на ринкуУ Німеччині обвалилися ціни на нерухомість: як змінилася вартість квартир на ринку
НБУ назвав 10 найприбутковіших банків з початку року (список)НБУ назвав 10 найприбутковіших банків з початку року (список)
Україна виплатить $6 мільярдів за валютними боргами у 2023 роціУкраїна виплатить $6 мільярдів за валютними боргами у 2023 році
Последние новости
Подгружаем последние новости