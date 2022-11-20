В Мінекономіки порахували кількість українців, які втратили роботу через війну

В Україні через війну мільйони людей втратили роботу, також велика кількість виїхала закордон. Наразі Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів у відбудові країни та реалізації соціальних програм, спрямованих на повернення українців додому. Про це повідомили заявила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна на Польсько-Українському економічному форумі.

«Ми прагнемо повернути додому всіх наших громадян, що були змушені виїхати через війну», — сказала Тетяна Бережна.

У Міністерстві економіки порахували, що внаслідок російської війни проти України:

щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу;

країну покинули вже близько 7 мільйонів людей;

суттєво зріс рівень безробіття.

«Кожен з партнерів України зможе знайти свій сегмент та долучитись до великої програми відновлення України. Як через інвестиції у відбудову інфраструктури, промислових і соціальних об'єктів, так і підтримуючи окремі програми, спрямовані на розвиток бізнесу та стимулювання зайнятості, які передбачають можливість залучення будь-яких джерел, у тому числі благодійних внесків, гуманітарної допомоги, грантів, дарунків, міжнародної допомоги тощо», - додала Бережна.