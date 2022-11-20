Ціни на продукти: екперти поміти злам головного тренду щодо борошна, круп, м'яса та овочів
Найбільше в листопаді подешевшали яблука.
Незважаючи на прогнози щодо зростання цін на продукти, деякі з них в листопаді подешевшали, зокрема борошно та гречка. Про це
За її словами, ціни на борошно за два тижні листопада зменшилися майже на 5% до 21,06 грн за кг. Також в порівнянні з жовтнем подешевшала гречка - до 76,37 грн за кг (-7,3%).
«На початку листопада 2022 року ціни на більшість видів м'яса призупинили своє зростання і навіть знизилися порівняно з початком жовтня 2022 року. А роздрібні ціни на яловичий гуляш, курячі гомілки та куряче філе залишилися на рівні початку жовтня», – каже Інна Сало.
Станом на середину листопада роздрібні ціни в супермаркетах на м'ясо:
- яловичий гуляш – 217,71 грн за кг;
- яловичі ребра – 145 грн за кг;
- куряче філе – 134,45 грн за кг;
- курячі гомілки – 74,95 грн за кг;
- курячі стегна – 99,95 грн за кг.
При цьому намітилася тенденція до зниження цін на свинину, а саме:
«Найбільше за останній рік подорожчала свинина – 43,4-63,5% залежно від виду. Але в жовтні вартість свинини знизилася на 1-6,1%, що зумовлено як зростанням обсягів імпорту свинини, так і збільшенням реалізації живих свиней», – додала вона.
Крім цього, у період із 1 жовтня до 15 листопада відбулося сезонне зниження цін на деякі овочі та фрукти:
- капуста білокачанна зараз коштує 13,48 грн за кг (-18,2%);
- буряк – 12,9 грн за кг (-6,6%);
- цибуля ріпчаста – 32,40 грн за кг (-3,6%);
- морква – 22,85 грн за кг (-9,6%);
- яблука – 11,2 грн за кг (-37,6%);
- апельсини – 73,13 грн за кг (-6,7%);
- лимони – 65,55 грн за кг (-6,4%);
- банани – 58,67 грн за кг (-6,1%).