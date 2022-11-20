Ціни на продукти: екперти поміти злам головного тренду щодо борошна, круп, м'яса та овочів

Незважаючи на прогнози щодо зростання цін на продукти, деякі з них в листопаді подешевшали, зокрема борошно та гречка. Про це пише «Фокус» завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Інна Сало.

За її словами, ціни на борошно за два тижні листопада зменшилися майже на 5% до 21,06 грн за кг. Також в порівнянні з жовтнем подешевшала гречка - до 76,37 грн за кг (-7,3%).

«На початку листопада 2022 року ціни на більшість видів м'яса призупинили своє зростання і навіть знизилися порівняно з початком жовтня 2022 року. А роздрібні ціни на яловичий гуляш, курячі гомілки та куряче філе залишилися на рівні початку жовтня», – каже Інна Сало.

Станом на середину листопада роздрібні ціни в супермаркетах на м'ясо:

яловичий гуляш – 217,71 грн за кг;

яловичі ребра – 145 грн за кг;

куряче філе – 134,45 грн за кг;

курячі гомілки – 74,95 грн за кг;

курячі стегна – 99,95 грн за кг.

При цьому намітилася тенденція до зниження цін на свинину, а саме:

лопатка – 156,94 грн за кг (-6,6%);

ошийок – 193,94 грн за кг (-11,2%).

«Найбільше за останній рік подорожчала свинина – 43,4-63,5% залежно від виду. Але в жовтні вартість свинини знизилася на 1-6,1%, що зумовлено як зростанням обсягів імпорту свинини, так і збільшенням реалізації живих свиней», – додала вона.

Крім цього, у період із 1 жовтня до 15 листопада відбулося сезонне зниження цін на деякі овочі та фрукти: