ЄС готується передати Україні енергетичне обладнання й іншу допомогу на 450 млн євро

Союзники готуються передати Україні понад 1 800 тонн екстреної допомоги, зокрема енергетичного обладнання для відновлення пошкодженої російськими обстрілами інфраструктури.

Устаткування постачається в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (EU Civil Protection Mechanism) координує відправлення Європейська Комісія.

Загальний обсяг матеріальної допомоги, що направляється в Україну, – 74 тисячі тонн на суму понад 450 млн євро. Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала віж ЄС 523 млн євро фінансової гуманітарної допомоги.

Усі держави-члени ЄС направили Україні допомогу у рамках Механізму. Зібрати новий пакет допомагали: Бельгія, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Люксембург та Швеція. До пакету увійшли: енергетичне обладнання, предмети для укриттів, набори першої допомоги, захисний одяг, протипожежне обладнання, водовози та автобуси.

«Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки. (…) Ключовим пріоритетом наших гуманітарних операцій сьогодні є збільшення допомоги у підготовці до зими. ЄС працює цілодобово, щоб допомогти підтримувати електропостачання в Україні. Через Механізм ми постачаємо Україні електрогенератори та життєво важливе енергетичне обладнання», - заявив комісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

Ленарчич подякував країнам, які допомагають Україні, назвавши такий підхід «найкращою демонстрацією солідарності ЄС у дії». Єврокомісар також закликав приватний сектор долучитися до цієї ініціативи.