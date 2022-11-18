ЄС готується передати Україні енергетичне обладнання й іншу допомогу на 450 млн євро
У Євросоюзі вважають, що руйнація енергетичної інфраструктури нашої країни сягає критичної точки, інформує
Союзники готуються передати Україні понад 1 800 тонн екстреної допомоги, зокрема енергетичного обладнання для відновлення пошкодженої російськими обстрілами інфраструктури.
Устаткування постачається в
Загальний обсяг матеріальної допомоги, що направляється в Україну, – 74 тисячі тонн на суму понад 450 млн євро. Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала віж ЄС 523 млн євро фінансової гуманітарної допомоги.
Усі держави-члени ЄС направили Україні допомогу у рамках Механізму. Зібрати новий пакет допомагали: Бельгія, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Люксембург та Швеція. До пакету увійшли: енергетичне обладнання, предмети для укриттів, набори першої допомоги, захисний одяг, протипожежне обладнання, водовози та автобуси.
«Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки. (…) Ключовим пріоритетом наших гуманітарних операцій сьогодні є збільшення допомоги у підготовці до зими. ЄС працює цілодобово, щоб допомогти підтримувати електропостачання в Україні. Через Механізм ми постачаємо Україні електрогенератори та життєво важливе енергетичне обладнання», - заявив комісар з антикризового управління Янез Ленарчич.
Ленарчич подякував країнам, які допомагають Україні, назвавши такий підхід «найкращою демонстрацією солідарності ЄС у дії». Єврокомісар також закликав приватний сектор долучитися до цієї ініціативи.