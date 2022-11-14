В Україні вчергове подорожчали комунальні послуги: наскільки зросли ціни

При цьому подешевшав газ.

В Україні вчергове подорожчали комунальні послуги: наскільки зросли ціни
Комуналка дорожчає
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В Україні за останні місяці вчергове зросла вартість комунальних послуг. При цьому зменшилася ціна на газ. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, у жовтні зростання вартості комунальних послуг становило 5,5%, порівняно з аналогічним періодом за минулий рік. Зменшилася ціна лише за газ, свідчать дані Державної служби статистики України.

Подорожчали наступні послуги:

  • Утримання та ремонт житла на 25,5%.
  • Каналізація подорожчала на 14,9%.
  • Водопостачання на 12%.
  • Прибирання сміття зросло в ціні на 11,9%.
  • Послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчали на 4,4%.
  • Гаряча вода та опалення на 0,8%.

Також у Держстату наголосили, що вартість електроенергії залишилася у порівнянні з минулим роком такою самою.

При цьому у жовтні цього року подешевшав природний газ для побутових споживачів, але всього на 1,3%.


Артем Руденко, ZN.ua





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