В Україні вчергове подорожчали комунальні послуги: наскільки зросли ціни

В Україні за останні місяці вчергове зросла вартість комунальних послуг. При цьому зменшилася ціна на газ. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За інформацією Держстату , у жовтні зростання вартості комунальних послуг становило 5,5%, порівняно з аналогічним періодом за минулий рік. Зменшилася ціна лише за газ, свідчать дані Державної служби статистики України.

Подорожчали наступні послуги:

Утримання та ремонт житла на 25,5%.

Каналізація подорожчала на 14,9%.

Водопостачання на 12%.

Прибирання сміття зросло в ціні на 11,9%.

Послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчали на 4,4%.

Гаряча вода та опалення на 0,8%.

Також у Держстату наголосили, що вартість електроенергії залишилася у порівнянні з минулим роком такою самою.

При цьому у жовтні цього року подешевшав природний газ для побутових споживачів, але всього на 1,3%.