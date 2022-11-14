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2022-11-14
В Україні вчергове подорожчали комунальні послуги: наскільки зросли ціни
При цьому подешевшав газ.
Комуналка дорожчає© freepik.com
В Україні за останні місяці вчергове зросла вартість комунальних послуг. При цьому зменшилася ціна на газ. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
За
Подорожчали наступні послуги:
- Утримання та ремонт житла на 25,5%.
- Каналізація подорожчала на 14,9%.
- Водопостачання на 12%.
- Прибирання сміття зросло в ціні на 11,9%.
- Послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчали на 4,4%.
- Гаряча вода та опалення на 0,8%.
Також у Держстату наголосили, що вартість електроенергії залишилася у порівнянні з минулим роком такою самою.
При цьому у жовтні цього року подешевшав природний газ для побутових споживачів, але всього на 1,3%.
Артем Руденко, ZN.ua