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2022-11-14
В Україні готується масштабний проєкт з реконструкції старих будинків поруч з новобудовами: кияни ідею вже не оцінили
Схоже, що столична влада на прийняття законопроєкту очікує з особливим ентузіазмом, інформує
В Україні будуть реконструювати старі будинки поруч із новобудовами, відповідний
За її словами, у ході підготовки законопроєкту до другого читання вже вироблена спільна позиція депутатів, представників Кабміну, міських забудовників, активістів та експертів.
Законопроєктом передбачається комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду по всій Україні.
Лія Ільченко, ZN.ua