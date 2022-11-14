В Україні готується масштабний проєкт з реконструкції старих будинків поруч з новобудовами: кияни ідею вже не оцінили

В Україні будуть реконструювати старі будинки поруч із новобудовами, відповідний законопроєкт № 6458 , який дасть старт програмі, знаходиться на стадії підготовки до другого читання. Про це розповіла депутатка та голова Київської міської організації партії “Слуги народу" Леся Забуранна.

За її словами, у ході підготовки законопроєкту до другого читання вже вироблена спільна позиція депутатів, представників Кабміну, міських забудовників, активістів та експертів.

Законопроєктом передбачається комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду по всій Україні.