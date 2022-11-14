В Україні готується масштабний проєкт з реконструкції старих будинків поруч з новобудовами: кияни ідею вже не оцінили

Схоже, що столична влада на прийняття законопроєкту очікує з особливим ентузіазмом, інформує ZN.ua.

В Україні готується масштабний проєкт з реконструкції старих будинків поруч з новобудовами: кияни ідею вже не оцінили

В Україні будуть реконструювати старі будинки поруч із новобудовами, відповідний законопроєкт № 6458, який дасть старт програмі, знаходиться на стадії підготовки до другого читання. Про це розповіла депутатка та голова Київської міської організації партії “Слуги народу" Леся Забуранна.

За її словами, у ході підготовки законопроєкту до другого читання вже вироблена спільна позиція депутатів, представників Кабміну, міських забудовників, активістів та експертів.

Законопроєктом передбачається комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду по всій Україні.


Лія Ільченко, ZN.ua





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