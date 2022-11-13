Чорна п'ятниця в Україні цьогоріч триватиме 8 днів

Українські покупці не залишаться без знижок. Попри війну, в Україні буде Чорна п'ятниця. Звісно, цьогоріч її проведення ускладнюється. Продавці чудово розуміють, що загальний рівень доходів громадян суттєво впав. Та й певні труднощі з логістикою і нестабільність в електропостачанні також можуть спричинити труднощі у проведенні акцій. Але продавці кажуть, що до цього готові, і вже вирішили продовжити розпродаж товарів на цілий тиждень.

В Україні готуються до восьмиденної Чорної п'ятниці: де і на які товари будуть знижки

Отже, Чорна п'ятниця в Україні триватиме 8 днів.

У 2022 році населення України відчутно збідніло. На наступний рік маємо ще більш невтішний прогноз. За прогнозами експертів за межею бідності може опинитись 55% населення країни. Цю тенденцію добре розуміють і підприємці.

Так, продавці побутової техніки очікують купівельного буму не в усіх сегментах товару. Побутова техніка із вищого цінового сегменту навряд чи буде розходитись так, як у попередні роки. У людей немаж грошей, і немає де їх взяти.

"Постраждає високий та преміальний цінові сегменти. Не в останню чергу - через відсутність доступних кредитних продуктів для населення, які формували продаж високого та преміального сегментів. Споживче кредитування оживає, але прохідність все ще дуже низька, вимоги банків суттєво підвищилися, а купівельна спроможність пересічного покупця сильно просіла", - міркує про майбутній розпродаж комерційний директор мережі магазинів ВМ-Техніка Владислав Крижановський.

Зменшення попиту на продукцію преміум-категорії в цьогорічний сезон знижок пророкують і в компанії Promodo. Звісно, через можливість обстрілів та енергетичну кризу провести Чорну п’ятницю безпосередньо у реальних магазинах вдасться не всюди.

В Україні готуються до восьмиденної Чорної п'ятниці: де і на які товари будуть знижки

Отже, основний відсоток продажів слід очікувати на онлайн-платформах. А позаяк користувачі дедалі більше обирають доступ до Інтернету з мобільних пристроїв, то найбільш успішну торгівлю можна спрогнозувати для тих магазинів, які мають мобільні версії сайтів та власні мобільні додатки.

Але й тим, хто добре подбав про представництво своїх торговельних мереж в Інтернеті, може стати на заваді криза в енергетичному секторі країни. Саме тому й було вирішено проводити розпродаж протягом 8 днів.

"Один з найбільших розпродажів України та світу Чорна п'ятниця у 2022 році буде! І не просто буде, а триватиме 8 днів – з 21 по 28 листопада включно. Рішення щодо продовження періоду знижок прийнято через можливі відключення світла та повітряні тривоги", - каже комерційний директор мережі Фокстрот В'ячеслав Схильний.

В'ячеслав Схильний налаштований оптимістично, та все ж побоювання колег щодо низького попиту на товари в преміальному секторі поділяє.

Та деякі підприємці вважають, що й 8 днів у цьогорічних умовах буде замало. До прикладу, у шопінг-центрах Територія min період знижок триватиме цілий місяць.

А в мережі Алло взагалі планують розпродати усі найпопулярніші товари. Тому тут розпродаж триватиме, доки буде що продавати. У мережі обіцяють солідні знижки до 60%.

Водночас, цьогоріч більшість торговельних майданчиків та мереж підійшли стримано до організації Чорної п’ятниці. Багато підприємців вирішили провести розпродаж товарів без надмірної рекламної метушні і зайвої помпезності.

"Ми відмовилися від вайбу святковості таких подій, вважаємо це зараз недоречним. Не прикрашаємо магазини, не виробляємо гучні інвенти. Розміщуємо лише необхідну рекламу та корисну інформацію", - наголосили в мережі Цитрус.

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Марченко Любов, Тудей





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