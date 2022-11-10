Укрнафту та Укртатнафту очолив екскерівник WOG Корецький

Колишній генеральний директор мережі заправок WOG Сергій Корецький призначений керівником ПАТ «Укрнафта» й ПАТ «Укртатнафта», акції яких було примусово вилучено в ексвласників і передано Міністерству оборони. Відповідні записи з’явились у державних реєстрах, повідомляє галузеве видання enkorr.

Фото: wog.ua

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Згідно з даними реєстрів, Корецький очолив підприємства з 8 листопада 2022 року.

З 2013 до жовтня 2018 року Корецький обіймав посаду гендиректора мережі заправок WOG. У жовтні 2018 року він оголосив, що йде з посади, бо хоче зайнятися власними проєктами. Потім займався власним бізнесом.

Варто зазначити, що Укрнафту раніше очолював Олег Гез, а Укртатнафту — Павло Овчаренко.