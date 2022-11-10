Норвегія планує виділити близько $147 млн на допомогу Україні
Кошти перерахують у спеціальний фонд під керівництвом Британії для придбання техніки та зброї, інформує
Норвезький уряд має намір виділити близько 147 мільйонів доларів (приблизно 1,5 мільярда норвезьких крон) в Міжнародний фонд для підтримки України під керівництвом Великої Британії, що займається закупівлею техніки, озброєння й іншого спорядження. Про це повідомляє
Як зазначається, внесок є частиною оголошеного раніше пакету допомоги на близько 295 млн доларів (три мільярда норвезьких крон), які держава збирається спрямувати на військову підтримку України в поточному році.
Перед цим, Осло перерахував у згаданий фонд дещо більше 39 тисяч доларів. За словами міністра оборони Бьорна Арільда Грама, гроші пішли на придбання безпілотників, артилерійських снарядів та обладнання для глушіння дронів.