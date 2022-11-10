Люксембург заморозив 5,5 мільярдів євро російських активів

Люксембург заморозив 5,5 млрд євро російських фізичних та юридичних осіб, що становить близько третини усіх заблокованих на території Євросоюзу російських активів. Як пише АРА, про це заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн під час свого виступу в парламенті у вівторок, передає Укрінформ.

Люксембург заморозив 5,5 мільярдів євро російських активів
Фото: pixabay.com

Деталі

«Із загального обсягу активів російських фізичних та юридичних осіб, заморожених в ЄС, близько третини заблоковано в Люксембурзі. 5,5 з 17 млрд євро російських активів було заморожено в Люксембурзі в результаті санкцій ЄС після нападу на Україну», — йдеться у повідомленні.

Ассельборн також заявив, що якщо й надалі не буде зміни в поведінці РФ, то подальші санкції проти неї є неминучими. Він наголосив на важливості того, щоб ЄС не поставив під загрозу свою існуючу єдність. За словами міністра, не може бути «ніякого нейтралітету» щодо війни Росії проти України.

Варто зазначити, що до цього часу Люксембург поставив в Україну озброєння та матеріально-технічних засобів на суму понад 72 млн євро, що відповідає 16% загального оборонного бюджету країни.





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