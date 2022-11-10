В Україні стрімко дорожчає картопля: скільки коштує кілограм на початку листопада

В Україні після трьох тижнів здешевлення картоплі спостерігається тенденція до її подорожчання. Аналітики звернули на ціни на початку листопада. Головною причиною їхнього підвищення стало зібльшення попиту на продукцію. Стало відомо, скільки коштує кілограм "другого хліба" в останній місяць осені.

Експерти проекту EastFruit проаналізували вартість картоплі. Вони відзначили загальне скорочення у господарствах запасів картоплі, яка непридатна для тривалого зберігання. Останні кілька тижнів роздрібні мережі та оптові компанії почали закуповувати менше коренеплоду, тому ціни на неї стали падати.

Так, зараз вартість якісної картоплі коливається в діапазоні 5-9 грн/кг ($0,14-0,25/кг). Це в середньому на 26% дорожче порівняно з кінцем минулого тижня.

Разом з тим багато великих виробників стримують продаж товару, що також впливає на зростання цін в даному сегменті ринку.

Аграрії підкреслили, що цього сезону багато продукції низької якості, яку не можна відправляти до сховища. Справа в тому, що збирання врожаю припало на період дощів – у такої картоплі вища вологість, і вона більш схильна до гниття.

Наразі картопля в Україні продається в 1,5 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Виробники повідомили, що підвищення цін з початку поточного тижня не вплинуло споживчий попит. Вони прогнозують, що у майбутньому вартість продукції підвищуватиметься.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня ціни на картоплю були мінімальними у цьому осінньому сезоні.