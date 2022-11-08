Ринок праці в Україні у листопаді: які вакансії та зарплати пропонують

Ринок праці в Україні на фоні відключень електроенергії зазнає змін, і не найкращих. Якщо останні два місяці кількість вакансій зростала на 16-20% на місяць, то в жовтні нові вакансії перестали з'являтися. Більше того, у громадян почали знижуватись зарплати.

Супермаркети, магазини, банки, кафе та торгові центри змушені переривати роботу під час планових та позапланових відключень електроенергії. Багато підприємств змушені скорочувати тривалість робочого дня та звільняти робітників. Поки що бізнес намагається адаптуватись до нової реальності. Біля кофеїну, кафе, магазинів розміщують дизельні генератори, перукарні працюють "при свічках", у спортивних залах встановлюють прожектори. Але чи довго вони зможуть працювати у такому режимі, невідомо.

За даними аналітиків work.ua, у жовтні, у період активних відключень електроенергії, було 56,7 тис. вільних вакансій. Це на 0,3% більше, ніж у вересні. Однак до масових відключень щомісяця кількість вакансій зростала набагато швидше. Важко навіть уявити, що до війни на великих кадрових порталах було приблизно 100 тис. вакансій.

До війни роботодавці найактивніше шукали працівників у Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі. На сьогоднішній день найбільше робочих місць у Київській області (16 тис. вакансій). На другому місці за кількістю вакансій у листопаді – Львівська область (6,5 тис.). Так як у місті багато переселенців, то вони мають великий шанс влаштуватися на роботу.

Варто врахувати, що частина роботодавців не розміщує в мережі свої вакансії, дехто переглядає лише резюме і вже серед них обирає кандидатів. Дедалі частіше навіть великі менеджери шукають свою команду серед підписників своїх соцмереж. На керівні посади менеджерів найчастіше набирають через професійних хедхантерів.

Щодо зарплат, то середня зарплата в Україні у жовтні склала 15 тис. грн. Однак на фоні інфляції доходи українців стали меншими на 30%. Найвищий середній оклад залишається у Київській області – 17 500 грн. Найбільше за місяць зарплати зросли у Львівській області (на 5%), але вони не перевищують середні по країні.

Серед високооплачуваних посад, не пов'язаних із ІТ-сферою, у лідерах такі позиції:

медіабаєр – 70 000 грн (17%);

водій-міжнародник – 40 000 грн

веб-дизайнер - 31 250 грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні одразу наполовину підвищили зарплати персоналу Запорізької атомної станції.