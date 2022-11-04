Рада розблокувала приватизацію активів, які перебувають в заставі: бюджет може отримати 2,5 млрд грн

Рішення розблоковує приватизацію 41 об’єкта державної власності, інформує ZN.ua.

Рада розблокувала приватизацію активів, які перебувають в заставі: бюджет може отримати 2,5 млрд грн
Рада розблокувала закладне майно для приватизації
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Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №8045, який спрощує порядок продажу державного і комунального майна, що перебуває у податковій заставі. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

За документ у цілому проголосували 250 народних депутатів.

За повідомленням TI Ukraine, законопроєкт дозволяє приватизувати майно, щоб перебуває у податковій заставі, без згоди податкових органів, якщо покупець оплатить податковий борг.

"Це рішення розблоковує приватизацію 41 об’єкта державної власності із сукупною стартовою ціною 1 млрд грн. Вони мають понад 300 млн грн загального податкового боргу. Майбутні покупці сплатять цей борг. Водночас держава зможе заробити на самій приватизації", - зазначили в організації.


Артем Руденко, ZN.ua





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