Рада розблокувала приватизацію активів, які перебувають в заставі: бюджет може отримати 2,5 млрд грн

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №8045, який спрощує порядок продажу державного і комунального майна, що перебуває у податковій заставі. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

За документ у цілому проголосували 250 народних депутатів.

За повідомленням TI Ukraine, законопроєкт дозволяє приватизувати майно, щоб перебуває у податковій заставі, без згоди податкових органів, якщо покупець оплатить податковий борг.

"Це рішення розблоковує приватизацію 41 об’єкта державної власності із сукупною стартовою ціною 1 млрд грн. Вони мають понад 300 млн грн загального податкового боргу. Майбутні покупці сплатять цей борг. Водночас держава зможе заробити на самій приватизації", - зазначили в організації.