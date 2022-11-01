Євросоюз виділяє Україні €25,5 млн на підтримку енергосистеми
Європартнери обіцяють Україні підтримку.
Європейський Союз виділив Україні €25,5 млн на підтримку енергосистеми та постачання енергетичного обладнання. Про це йдеться в заяві Європейської комісії,
«ЄС та його країни-члени вже надали Україні енергетичне обладнання на мільйони євро, однак рівень підтримки має бути терміново збільшений. Крім обладнання, ЄС виділив €25,5 млн на покриття надзвичайних потреб енергосистеми», — йдеться в документі.
Зазначається, що найближчими днями Європейська комісія спільно з Міністерством енергетики України розпочнуть цільову кампанію з мобілізації подальшої підтримки.
Як повідомлялось, сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон. Вони обговорили подальші кроки щодо забезпечення енергетичної безпеки України та посилення енергетичних санкцій проти Російської Федерації, інформує