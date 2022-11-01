Євросоюз виділяє Україні €25,5 млн на підтримку енергосистеми

Європартнери обіцяють Україні підтримку.

Євросоюз виділяє Україні €25,5 млн на підтримку енергосистеми
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Європейський Союз виділив Україні €25,5 млн на підтримку енергосистеми та постачання енергетичного обладнання. Про це йдеться в заяві Європейської комісії, повідомляє The news glory.

«ЄС та його країни-члени вже надали Україні енергетичне обладнання на мільйони євро, однак рівень підтримки має бути терміново збільшений. Крім обладнання, ЄС виділив €25,5 млн на покриття надзвичайних потреб енергосистеми», — йдеться в документі.

Зазначається, що найближчими днями Європейська комісія спільно з Міністерством енергетики України розпочнуть цільову кампанію з мобілізації подальшої підтримки.

Як повідомлялось, сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон. Вони обговорили подальші кроки щодо забезпечення енергетичної безпеки України та посилення енергетичних санкцій проти Російської Федерації, інформує ZN.ua.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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