Устаткування для ремонту пошкоджених енергомереж в Україні закінчується, - ДПЕК

Вранці 31 жовтня Росія вкотре атакувала українську енергетичну інфраструктуру. Через це енергетикам довелося заново "латати дірки" в енергосистемі країни. При цьому обладнання для ремонту пошкоджених енергомереж у країні закінчується, і грошей на його покупку енергетики більше не мають.

Про це повідомив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук в ефірі одного з телеканалів.

Обладнання для ремонту пошкоджень інфраструктури залишилося дуже мало, а фінансових можливостей для закупівлі на даний момент ДПЕК вже не має, каже топ-менеджер.

"Використали запас обладнання після перших двох хвиль атак. Дещо змогли купити. На жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонів доларів, які потрібно купувати. І зараз уже є певні складнощі з покупкою цього обладнання... Очевидно, що зараз це проблема. Не тільки у нас, а у всіх енергетиків", - прокоментував ситуацію, що склалася, Дмитро Сахарук.

Крім того, виконавчий директор додав, що ще на вчорашній вечір збитки ДПЕК вимірювалися сотнями мільйонів доларів. Після атаки вранці у понеділок вони ще виросли. На скільки - стане очевидно після того, як енергетики оцінять масштаб втрат. При цьому керівник каже, що не варто чекати на швидке відновлення енергосистеми, адже з кожною атакою зростають і грошові витрати на відновлення, і трудові затрати енергетиків.

"Очевидно, що відновлення буде не швидким, тому що щоразу новий обсяг роботи. Ушкоджується вже обладнання, яке ми поставили раніше", - поділився топ-менеджер.

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