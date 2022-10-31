Після виходу РФ із «зернових угод», Польща обіцяє Україні допомогу

З експортом українського зерна буде допомагати Польща разом з Євросоюзом. Про це повідомляє польське Міністерство закордонних справ у відповідь на вихід РФ із «зернових угод».

"Рішення Росії зупинити Чорноморську зернову ініціативу є ще одним доказом того, що Москва не бажає дотримуватися жодних міжнародних домовленостей. Польща разом зі своїми партнерами з ЄС готова і надалі працювати над тим, щоб допомогти Україні та тим, хто потребує транспортування необхідних товарів", – кажуть у МЗС.