Борис Джонсон планує просувати у світі «план Маршалла» для України – The Telegraph

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість створення нової організації для підтримки України та її післявоєнного відновлення. Таким чином він, як повідомляє The Telegraph з посиланням на знайомого з планами друга Джонсона, прагне побудувати кар’єру на міжнародній арені.

За інформацією видання, він створив офіс у Вестмінстері для цього. Там він планує заснувати новий фонд, який може зібрати мільйони для відновлення зруйнованої війною України. Співрозмовник The Telegraph сказав, що «Борис збирає купу грошей» від приватних донорів.

Також на Джонсона на міжнародній арені натякнув новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, коли минулої неділі він привітав його рішення не балотуватися на посаду лідера Консервативної партії.

«Хоча він вирішив більше не балотуватися на посаду прем’єр-міністра, я щиро сподіваюся, що він продовжуватиме робити внесок у суспільне життя вдома та за кордоном», – сказав Сунак.