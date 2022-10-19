Біткоїн упав: аналітик спрогнозував попит та ціна на криптовалюти до кінця року

Різкого відновлення ціни не буде, інвесторам потрібно зачекати, інформує ZN.ua.

Біткоїн упав: аналітик спрогнозував попит та ціна на криптовалюти до кінця року
© pixabay.com

До кінця року ціновою підтримкою Bitcoin буде в середньому на рівні 17700 доларів США, а його максимальним рівнем, вірогідно, буде 24600 доларів. Про це ZN.UA розповів Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio.

Загальна ситуація

«Українцям, хто зберігає гроші у криптовалюті, не варто боятися різкого їхнього знецінення. Але ми рекомендували б розглянути можливість навчання спекуляціям на крипто ринку. Якщо немає такої можливості, то крипто заощадження краще тримати в USDT. Ця монета не схильна до спекулятивних розпродажів», - зазначають аналітики.

За його словами, Bitcoin не подешевшає ще сильніше, в тому, що зараз немає однозначної тактики поведінки для інвесторів і спекулянтів.

«Усі спостерігають за тим, що відбувається у світі й чекають на якісь підказки, який регіон, чи яка галузь розвиватимуться і туди можна інвестувати на довгострок. А поки що ні в кого немає впевненості та розуміння у тому, якою буде зовнішня політика США, Китаю, Єврозони та інших великих економік світу – спекулятивність настроїв збережеться», - додав аналітик.

Потенціал криптовалют

Експерт нагадав, що Bitcoin не перевищував 50 000 доларів з 25 грудня 2021 року. Попри злети та падіння, ціна Bitcoin впала майже на 70% з моменту свого рекордного максимуму вище 68 000 доларів 10 листопада.

Серед макроекономічних факторів, які наразі впливають на ціну: зростання відсоткових ставок, війна в Україні, стійка висока інфляція, крім того, США можуть зіткнутися з рецесією.

«Тому цілі зростання на рівні 50 і 60 тисяч доларів США, на нашу думку, надто оптимістичні не те щоб на 2022 рік, а й на 2023 рік», - зазначив він.

Однак є важелі на користь криптовалют. Зокрема з ринку надходитиме все більше сигналів про звичку бізнесу та держав розплачуватися за товари та послуги у криптовалюті. Цей фактор, визнання крипто ринка як платіжний майданчик у світі, буде сильним сигналом для початку зростання цін. І це може статися будь-якої миті.

«У рамках боротьби з інфляцією банки можуть стати зайвими, оскільки вони беруть комісії за переказ грошей, обслуговування рахунків тощо. А на крипто ринку цього немає і всі грошові перекази трапляються за лічені хвилини. Якщо взимку 2022-2023 року світ прийде до усвідомлення того, що значущість банківського сектора в усьому світі потрібно знижувати, то ми рекомендували б у цей момент купувати криптовалюти з прицілом зростання на 33-47 тисяч доларів у моменті. Вищі цілі зростання поки ставити не будемо, адже попереду ще багато рішень США щодо монетарної політики та невирішена війна в Україні», - додав він.


Олена Середа, ZN.ua





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