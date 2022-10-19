В Україні з 1 листопада подорожчає термінове оформлення паспортів: названо нові ціни

Кабмін переглянув вартість послуг у сфері міграції. В уряді повідомили про подорожчання термінового оформлення паспортів, закордонних паспортів та проїзного документа біженця.

За новою постановою, оформлення українського паспорта за 10 днів зросте в ціні з 252 до 496 грн. Оформлення українського паспорта для виїзду за кордон за 3 чи 7 днів подорожчає з 704 до 992 грн. А за оформлення та обмін проїзного документа біженця потрібно буде заплатити вже не 226, а 452 грн.

Оформлення та обмін посвідчення біженця вперше подорожчає зі 168 до 336 грн. Раніше оформлення та обмін виду на тимчасове проживання коштувало 352 грн, а з наступного місяця вартість зросте до 452 грн. Раніше оформлення та обмін картки мігранта коштувало 199 грн, а зараз - 399 грн.

Через шість місяців після скасування військового стану оформлення українського паспорта у формі картки, крім першого оформлення паспорта громадянина України, протягом 20 робочих днів подорожчає зі 126 до 248 грн. Оформлення українського паспорта для виїзду за кордон за 20 днів зросте в ціні з 352 до 496 грн – також через шість місяців після скасування військового стану.

При втраті паспорта потрібно насамперед звернутися до відділення поліції та отримати підтвердження про реєстрацію заяви про втрату документів.

В Україні особу можна підтвердити іншими документами: посвідченням водія або закордонним паспортом. Також можна використовувати цифрові документи у програмі "Дія". Вони мають таку ж юридичну силу як пластиковий або паперовий паспорт.

Нагадаємо, що в період військового стану в "Дії" з'явився спеціальний "Документ" для посвідчення особи.

Багато українців після початку повномасштабної війни стали біженцями та поїхали до Польщі. Стало відомо, як їм можна оформити закордонний паспорт – куди звертатись і які документи для цього знадобляться.