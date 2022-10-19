США вивільнять ще 15 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів

Президент США Джо Байден у середу оголосить про вивільнення 15 мільйонів барелів нафти зі стратегічного резерву США у відповідь на нещодавні скорочення видобутку, оголошені країнами ОПЕК+. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на високопоставлених посадовців адміністрації Байдена.

США вивільнять ще 15 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів
Фото: pixabay.com

Деталі

Передбачається, що Байден також заявить, що уряд поповнить стратегічний резерв, коли нафтові ціни будуть у ціновому коридорі $67?72 за барель.

Ця пропозиція, на думку чиновників адміністрації, збільшить внутрішнє виробництво, гарантуючи базовий рівень попиту.

Резерв нафти

У березні Байден дозволив вивільнення з резерву 180 млн барелів нафти, яке мало відбуватись протягом 6 місяців. Таким чином, зараз стратегічний резерв США досяг найнижчого рівня з 1984 року і становить близько 400 млн барелів нафти.

Очікувана втрата 2 мільйонів барелів на день — 2% світових поставок — змусила Білий дім заявити, що Саудівська Аравія стала на бік президента Росії Володимира Путіна, нагадує агентство.

Адміністрація президента США може прийняти рішення щодо майбутніх випусків нафти через місяць, оскільки потрібно півтора місяця, щоб уряд сповістив потенційних покупців.

Ціни на бензин

Байден все ще стикається з політичними труднощами через ціни на бензин. За даними Американської автомобільної асоціації, бензин коштує в середньому $3,87 за галон (4,5 літра). Це трохи нижче ніж минулого тижня, але більше, ніж місяць тому.





Интересные новости
Пенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцямПенсії та зарплати у бюджеті-2023: де візьмуть гроші на виплати українцям
Податки для однієї категорії підприємців різко зростутьПодатки для однієї категорії підприємців різко зростуть
Твердопаливний котел замість газового: ціна питанняТвердопаливний котел замість газового: ціна питання
Залучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУЗалучення України від продажу ОВДП на аукціонах перевищують еквівалент 149,1 мільярда гривень — НБУ
Пенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплатиПенсії до кінця року зростуть ще раз: коли українці отримають збільшені виплати
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк за тиждень продав на міжбанку понад $600 мільйонівНацбанк за тиждень продав на міжбанку понад $600 мільйонів
Польща відновила прокачування нафти трубопроводом «Дружба»Польща відновила прокачування нафти трубопроводом «Дружба»
Доходи РФ від продажу нафти за вересень впали на $3,2 мільярда — МЕАДоходи РФ від продажу нафти за вересень впали на $3,2 мільярда — МЕА
Україна підписала грантову угоду із Францією на 100 мільйонів євро для потреб оборониУкраїна підписала грантову угоду із Францією на 100 мільйонів євро для потреб оборони
За три дні українці придбали військових облігацій на 25 мільйонівЗа три дні українці придбали військових облігацій на 25 мільйонів
На безкоштовне навчання дітей військовослужбовців виділили 15 мільйонів гривеньНа безкоштовне навчання дітей військовослужбовців виділили 15 мільйонів гривень
Світовий банк надасть Україні $530 мільйонів фінансової допомогиСвітовий банк надасть Україні $530 мільйонів фінансової допомоги
Українські біженці обміняли у польських банках 730 мільйонів гривень на злотіУкраїнські біженці обміняли у польських банках 730 мільйонів гривень на злоті
ОПЕК+ розгляне можливість скоротити видобуток нафти на понад 1 мільйон барелівОПЕК+ розгляне можливість скоротити видобуток нафти на понад 1 мільйон барелів
Німеччина виділить для дітей українських біженців 570 мільйонів євро: куди спрямують коштиНімеччина виділить для дітей українських біженців 570 мільйонів євро: куди спрямують кошти
Последние новости
Подгружаем последние новости