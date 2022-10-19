США вивільнять ще 15 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів

Президент США Джо Байден у середу оголосить про вивільнення 15 мільйонів барелів нафти зі стратегічного резерву США у відповідь на нещодавні скорочення видобутку, оголошені країнами ОПЕК+. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на високопоставлених посадовців адміністрації Байдена.

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Передбачається, що Байден також заявить, що уряд поповнить стратегічний резерв, коли нафтові ціни будуть у ціновому коридорі $67?72 за барель.

Ця пропозиція, на думку чиновників адміністрації, збільшить внутрішнє виробництво, гарантуючи базовий рівень попиту.

Резерв нафти

У березні Байден дозволив вивільнення з резерву 180 млн барелів нафти, яке мало відбуватись протягом 6 місяців. Таким чином, зараз стратегічний резерв США досяг найнижчого рівня з 1984 року і становить близько 400 млн барелів нафти.

Очікувана втрата 2 мільйонів барелів на день — 2% світових поставок — змусила Білий дім заявити, що Саудівська Аравія стала на бік президента Росії Володимира Путіна, нагадує агентство.

Адміністрація президента США може прийняти рішення щодо майбутніх випусків нафти через місяць, оскільки потрібно півтора місяця, щоб уряд сповістив потенційних покупців.

Ціни на бензин

Байден все ще стикається з політичними труднощами через ціни на бензин. За даними Американської автомобільної асоціації, бензин коштує в середньому $3,87 за галон (4,5 літра). Це трохи нижче ніж минулого тижня, але більше, ніж місяць тому.