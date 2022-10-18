В Україні запрацював державний інтернет-магазин дров

Інтернет-магазин має багато корисної довідкової інформації та зручний функціонал. Водночас, подивитися ціни без оформлення замовлення неможливо, інформує ZN.ua.

В Україні запрацював державний інтернет-магазин дров

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України створило державний інтернет-магазин “ДроваЄ” щоб спростити та зробити зручною для українців купівлю дров. Про це повідомляється на сайті міністерства.

«Лісгоспи здійснюють заготівлю паливних дров для населення. Щоб спростити та зробити зручною для українців купівлю дров ми створили державний інтернет-магазин «ДроваЄ”», - розповів мінстр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.


Лія Ільченко, ZN.ua





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