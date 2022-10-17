Ціни на оренду квартир у Києві несподівано зросли

У Києві за останній місяць підскочили ціни на оренду квартир. Це стало несподіванкою для багатьох, оскільки орендоване житло зараз у столиці набагато дешевше, ніж було минулого року. А недавній ракетний обстріл центру Києва та його об'єктів комунальної інфраструктури, природно, не додав популярності столичному житлу. Проте середня вартість оренди житла в Києві за місяць зросла майже на тисячу гривень.

У Києві несподівано зросли ціни на оренду квартир

Нові ціни на оренду столичного житла опублікував obozrevatel.

З наведених даних видно, що середня вартість оренди столичних квадратних метрів зросла з 12 083 до 13 000 грн. Приріст становив 917 грн або 7,59%.

Найдорожча оренда традиційно у Печерському районі – в середньому 22 159 грн. Недешево здають житло також у Шевченківському (16 619 грн) та Оболонському (15 000 грн) районах.

У Києві несподівано зросли ціни на оренду квартир

Найдешевше обійдеться оренда в Деснянському районі. Тамтешні орендовані квартири в середньому коштують 8500 грн на місяць. Дещо дорожче коштує оренда у Святошинському (9 000 грн) і Дніпровському (10 000 грн) районах.

Найбільш поширені ціни на оренду столичного житла зараз виглядають так:

При цьому, незважаючи на подорожчання оренди квартир, у річному вимірі ціни все одно зараз набагато нижчі. Так, з 16 жовтня 2021 року по 16 жовтня 2022 року середня ціна на оренду знизилася на 16,46%. Вона опустилася з 15 561 до 13 000 грн.

Нагадаємо, аналітики прогнозували зростання цін на оренду житла у Києві ще на початку жовтня. Вони пов'язують це із притоком населення до столиці. Зокрема багато українців повертаються на зиму додому з-за кордону. До того ж, у Києві зупинилося багато біженців із регіонів, де відбуваються бойові дії.


Марченко Любов, Тудей





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