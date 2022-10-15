Ціни на житло після війни: українцям розповіли, як вони зміняться

Деякі експерти вважають, що в Україні от-от мають впасти ціни на житло. Причому падіння може бути дуже суттєвим. Водночас, інші аналітики ринку нерухомості переконані, що повоєнна вартість житла не буде нижчою за довоєнну.

Зокрема, до другого варіанту схиляються аналітики компанії ENSO, пише медіа-ресурс zagorodna.

Після початку повномасштабної війни в Україні попит на житло різко впав. До цього привело декілька причин:

відтік значної частини населення із великих міст;

зниження рівня платоспроможності українців через погіршення матеріального стану більшості громадян;

невпевненість у завтрашньому дні;

відмова потенційних покупців від інвестицій у нерухомість;

переїзд частини громадян за кордон і подальші плани не повертатися в Україну.

Водночас різко скоротилась і кількість пропозицій на ринку житла. Девелопери практично заморозили будівництво більшості об'єктів, не знаючи, як події в Україні розвиватимуться далі. Фактично на сьогодні більш-менш функціонує ринок житла у західній частині України. Що ж до Києва та більшості східних і центральних областей, то в цих регіонах угоди з купівлі-продажу житла нині мають несистемний характер, і через це важко виділити якісь закономірності ринку.

Чому ціни на житло не будуть падати

Через вкрай обмежений попит, ціни на житло, здавалося б, мають падати, але цього не відбувається. Справа в тому, що собівартість нового житла зараз росте. Дорожчають будівельні матеріали, зросла в ціні логістика. Отже, об'єктивно ціни на житло не можуть падати, адже тоді виходить, що будівельники працюватимуть собі на збиток.

Крім того, нещодавно Рада приняла закон, який зобов'язує забудовників облаштовувати укриття в новобудовах. Експерти вже кажуть, що це призведе до подорожчання собівартості житла. Очевидно, частину цих затрат девелопери візьмуть на себе, аби не втратити покупця. Та це не означає, що покупцям зовсім не доведеться платити за такий елемент безпеки.

Отже, аналітики компанії ENSO прогнозують, що упродовж 2023 року забудовники потроху виходитимуть на колишні обсяги будівництва, а вартість житла має вийти на довоєнний рівень. Таким чином, розраховувати на те, що ціни на житло після війни будуть нижчими, українцям не варто, кажуть аналітики.

Нагадаємо, у Києві здають в оренду житло за 15 тисяч доларів на місяць.