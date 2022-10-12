МВФ: найгірше попереду, рецесія в економіці розпочнеться з 2023 року

МВФ попереджає, що через війну Росії в Україні економічну рецесію світ почне відчувати з наступного року. Про це йдеться у передмові до звіту «World Economic Outlook» , який Міжнародний валютний фонд оприлюднив станом на жовтень 2022 року.

"Вторгнення Росії в Україну триває, потужно дестабілізуючи світову економіку. Безглузде знищення життів і засобів до існування за межами бойових дій призвело до серйозної енергетичної кризи в Європі, різко підвищує вартість життя й ускладнює господарську діяльність", - зазначають у МВФ .