МВФ: найгірше попереду, рецесія в економіці розпочнеться з 2023 року
Здається, ще в липні експерти організації розраховували на зростання світового ВВП, інформує
МВФ попереджає, що через війну Росії в Україні економічну рецесію світ почне відчувати з наступного року. Про це йдеться у
"Вторгнення Росії в Україну триває, потужно дестабілізуючи світову економіку. Безглузде знищення життів і засобів до існування за межами бойових дій призвело до серйозної енергетичної кризи в Європі, різко підвищує вартість життя й ускладнює господарську діяльність", - зазначають у МВФ.
Ключовий вплив на розвиток мирового ВВП в майбутньому році спричинить інфляція, а також наслідки війни в Україні та пандемії COVID-19.