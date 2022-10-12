МВФ: найгірше попереду, рецесія в економіці розпочнеться з 2023 року

Здається, ще в липні експерти організації розраховували на зростання світового ВВП, інформує ZN.ua.

МВФ: найгірше попереду, рецесія в економіці розпочнеться з 2023 року
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МВФ попереджає, що через війну Росії в Україні економічну рецесію світ почне відчувати з наступного року. Про це йдеться у передмові до звіту «World Economic Outlook», який Міжнародний валютний фонд оприлюднив станом на жовтень 2022 року.

"Вторгнення Росії в Україну триває, потужно дестабілізуючи світову економіку. Безглузде знищення життів і засобів до існування за межами бойових дій призвело до серйозної енергетичної кризи в Європі, різко підвищує вартість життя й ускладнює господарську діяльність", - зазначають у МВФ.

Ключовий вплив на розвиток мирового ВВП в майбутньому році спричинить інфляція, а також наслідки війни в Україні та пандемії COVID-19.


Лія Ільченко, ZN.ua





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