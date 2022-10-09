McDonald's заявив про відкриття ресторанів на заході Україні: що відомо

McDonald's відкрив ще два ресторани мережі у Києві, і заявив про відкриття ресторанів у західних областях України. Ці два регіони вважаються найбезпечнішими на сьогоднішній день, саме тому робота закладів тут поступово відновлюється не лише на доставку, а й для відвідувачів.

McDonald's заявив про відкриття ресторанів на заході Україні: що відомо

У столиці зараз відкрито вже 12 закладів McDonald's. Серед них ресторани як на правому, так і лівому березі Києва. Проте, головний та улюблений усіма McDonald's на Майдані Незалежності поки що залишається закритим.

Представники McDonald's в Україні наголосили, що найближчим часом вони планують продовжувати відкривати заклади у Києві, а також готуються до відкриттів у західних регіонах. В інших областях поки не планується відновлювати роботу, оскільки це ризиковано.

"Перш ніж прийняти рішення про відкриття, ми довго обговорювали зі спеціалістами з безпеки, представниками уряду та нашими постачальниками, в яких регіонах це можна зробити максимально безпечно і відповідально. Поки заклади відкриватимуться в Києві та на заході країни", - розповіли в компанії .

McDonald's заявив про відкриття ресторанів на заході Україні: що відомо

Затримка у відновленні роботи деяких закладів мережі пов'язана з необхідністю оновити знання працівників. Для них адаптували спеціальні тренінгові програми, які зараз активно реалізовуються.

Незважаючи на те, що меню ресторанів скоротили, попит клієнтів лишається досить високим. Після відкриття перших ресторанів у Києві у кур'єрів помітно побільшало роботи. Українці скучили за улюбленими бургерами, які мають для них ще довоєнні спогади.

Раніше повідомлялося, який бургер після відкриття McDonald's у Києві став найпопулярнішим серед відвідувачів.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Молдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюсиМолдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюси
Ціна на гречку знизиться двократноЦіна на гречку знизиться двократно
Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрдЄвросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрд
МВФ виділив Україні $1,3 млрдМВФ виділив Україні $1,3 млрд
Допомога малозабезпеченим: в Україні у квітні запустять нову універсальну соцпрограмуДопомога малозабезпеченим: в Україні у квітні запустять нову універсальну соцпрограму
Блок рекламы


Похожие новости
Інфляція в Україні пришвидшилася: НБУ оцінили зростання цін та назвали причиниІнфляція в Україні пришвидшилася: НБУ оцінили зростання цін та назвали причини
Допомога малозабезпеченим: в Україні у квітні запустять нову універсальну соцпрограмуДопомога малозабезпеченим: в Україні у квітні запустять нову універсальну соцпрограму
МВФ виділив Україні $1,3 млрдМВФ виділив Україні $1,3 млрд
Експерти пояснили, чи буде в Україні дефіцит цукруЕксперти пояснили, чи буде в Україні дефіцит цукру
McDonald's назвав найпопулярніший бургер в Україні після відновлення роботи ресторанівMcDonald's назвав найпопулярніший бургер в Україні після відновлення роботи ресторанів
Курс валют та інфляція в Україні: в НБУ розкрили реальну ситуацію, що потрібно знати українцямКурс валют та інфляція в Україні: в НБУ розкрили реальну ситуацію, що потрібно знати українцям
Долар в Україні знову виріс: за скільки продають валюту обмінники та банки 6 жовтняДолар в Україні знову виріс: за скільки продають валюту обмінники та банки 6 жовтня
Картопля в Україні подешевшала: скільки коштує кілограм на початку жовтняКартопля в Україні подешевшала: скільки коштує кілограм на початку жовтня
В Україні знизилася ціна на деякі овочіВ Україні знизилася ціна на деякі овочі
Супермаркети в Україні оновили цінники на хліб, соняшникову олію та борошно у жовтніСупермаркети в Україні оновили цінники на хліб, соняшникову олію та борошно у жовтні
Последние новости
Подгружаем последние новости