McDonald's заявив про відкриття ресторанів на заході Україні: що відомо

McDonald's відкрив ще два ресторани мережі у Києві, і заявив про відкриття ресторанів у західних областях України. Ці два регіони вважаються найбезпечнішими на сьогоднішній день, саме тому робота закладів тут поступово відновлюється не лише на доставку, а й для відвідувачів.

У столиці зараз відкрито вже 12 закладів McDonald's. Серед них ресторани як на правому, так і лівому березі Києва. Проте, головний та улюблений усіма McDonald's на Майдані Незалежності поки що залишається закритим.

Представники McDonald's в Україні наголосили, що найближчим часом вони планують продовжувати відкривати заклади у Києві, а також готуються до відкриттів у західних регіонах. В інших областях поки не планується відновлювати роботу, оскільки це ризиковано.

"Перш ніж прийняти рішення про відкриття, ми довго обговорювали зі спеціалістами з безпеки, представниками уряду та нашими постачальниками, в яких регіонах це можна зробити максимально безпечно і відповідально. Поки заклади відкриватимуться в Києві та на заході країни", - розповіли в компанії .

Затримка у відновленні роботи деяких закладів мережі пов'язана з необхідністю оновити знання працівників. Для них адаптували спеціальні тренінгові програми, які зараз активно реалізовуються.

Незважаючи на те, що меню ресторанів скоротили, попит клієнтів лишається досить високим. Після відкриття перших ресторанів у Києві у кур'єрів помітно побільшало роботи. Українці скучили за улюбленими бургерами, які мають для них ще довоєнні спогади.

Раніше повідомлялося, який бургер після відкриття McDonald's у Києві став найпопулярнішим серед відвідувачів.