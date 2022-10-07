Нацбанк ліквідував ще один збанкрутілий банк

Рішення набуде чинності 10 жовтня.

Нацбанк ліквідував ще один збанкрутілий банк

Нацбанк ліквідував раніше віднесений до категорії неплатоспроможних банк АТ «БАНК СІЧ». Про це йдеться у повідомленні установи.

Регулятор ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Рішення набуде чинності з 10 жовтня 2022 року.

Як повідомлялось, Нацбанк вніс банк «Січ» до категорії неплатоспроможних, оскільки через брак коштів він не виконав вчасно свої зобов’язання перед регулятором за кредитами рефінансу. Після цього Фонд гарантування розпочав виведення банку з ринку та призначив тимчасову адміністрацію.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Молдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюсиМолдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюси
ПриватБанк подвоїв комісію за перекази між карткамиПриватБанк подвоїв комісію за перекази між картками
Ціна на гречку знизиться двократноЦіна на гречку знизиться двократно
Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрдЄвросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрд
Газ для опалення в Україні не будуть використовуватиГаз для опалення в Україні не будуть використовувати
Блок рекламы


Похожие новости
Віялові відключення електроенергії: експерт спрогнозував 8-годинні перебої зі світломВіялові відключення електроенергії: експерт спрогнозував 8-годинні перебої зі світлом
Долар в Україні знову виріс: за скільки продають валюту обмінники та банки 6 жовтняДолар в Україні знову виріс: за скільки продають валюту обмінники та банки 6 жовтня
10 жовтня на Росію чекає удар у Гаазі: ПриватБанк анонсував фінальну битву10 жовтня на Росію чекає удар у Гаазі: ПриватБанк анонсував фінальну битву
Грошові перекази в Україну подешевшають: які банки та платіжні системи знизять комісіїГрошові перекази в Україну подешевшають: які банки та платіжні системи знизять комісії
Україна отримає ще майже $530 млн кредиту від Світового банку: на що спрямують коштиУкраїна отримає ще майже $530 млн кредиту від Світового банку: на що спрямують кошти
Долар опустився нижче за 41 гривню: курс валюти в банках та обмінниках 4 жовтняДолар опустився нижче за 41 гривню: курс валюти в банках та обмінниках 4 жовтня
Долар та євро продовжують падіння: курс валют в українських банкахДолар та євро продовжують падіння: курс валют в українських банках
В касах банків побільшає готівкової валюти: НБУ проведе черговий обмінВ касах банків побільшає готівкової валюти: НБУ проведе черговий обмін
Центробанки Ізраїлю, Норвегії та Швеції протестують міжнародні перекази через криптовалютиЦентробанки Ізраїлю, Норвегії та Швеції протестують міжнародні перекази через криптовалюти
Світовий банк надасть Україні $530 мільйонів фінансової допомогиСвітовий банк надасть Україні $530 мільйонів фінансової допомоги
Последние новости
Подгружаем последние новости