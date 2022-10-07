Нацбанк ліквідував ще один збанкрутілий банк

Нацбанк ліквідував раніше віднесений до категорії неплатоспроможних банк АТ «БАНК СІЧ». Про це йдеться у повідомленні установи.

Регулятор ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Рішення набуде чинності з 10 жовтня 2022 року.

Як повідомлялось, Нацбанк вніс банк «Січ» до категорії неплатоспроможних, оскільки через брак коштів він не виконав вчасно свої зобов’язання перед регулятором за кредитами рефінансу. Після цього Фонд гарантування розпочав виведення банку з ринку та призначив тимчасову адміністрацію.