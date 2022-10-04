Зростання цін виробників у єврозоні досягло нового рекорду

Темпи зростання цін виробників промислової продукції в єврозоні зросли до найвищої позначки від початку спостережень. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані Євростату.

Зростання цін виробників у єврозоні досягло нового рекорду
Фото: forumdaily.com

Деталі

Ціни виробників, тобто ціни, що сплачуються підприємствами за товари та сировину, зросли у річному вимірі на 43,3% у серпні, порівняно з 38% у попередньому місяці.

Такі темпи зростання є найшвидшими за більш ніж 40 років — з 1981 року, коли відповідні спостереження розпочалися.

Показник також перевищив прогноз економістів, опитаних агентством Reuters, які складали 43,1%.

Усі країни зіткнулися з рекордним зростанням цін виробників, але темпи серед найбільших економік варіювалися від 29,5% у Франції до 50,5% в Італії.

У Німеччині, яка нещодавно оголосила про енергетичний пакет на суму 200 млрд євро для підтримки підприємств та домогосподарств, що зіткнулися зі стрімким зростанням цін на енергоносії, інфляція цін виробників зросла на 46,9%.

Найбільше зростання зафіксовано в енергетичному секторі, де ціни зросли більш як удвічі порівняно із серпнем минулого року.

Зростання витрат бізнесу відбувається на тлі ослаблення попиту через рекордно високу інфляцію, що загрожує рентабельності та роботі підприємств у всьому регіоні.





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