Газ для опалення в Україні не будуть використовувати

В Україні мають намір із наступного року не використовувати природний газ для опалення. Такі плани цілком реальні, адже в нашій країні є великий потенціал для розвитку біоенергетики. Тобто, для опалення країни вистачить енергії від спалювання біомаси і сміття.

У Нафтогазі заявили про відмову від газу для опалення

Про це заявив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

За словами Вітренка, Україна може відмовитись від використання природного газу для опалення вже в наступному році. Запасів біомаси, які є в нашій країні, а також сміття, яке продукують великі міста, цілком має вистачити для забезпечення всіх українців теплом і гарячою водою у холодну пору року, вважає очільник Нафтогазу.

Як приклад він навів бурхливий розвиток біоенергетики у Житомирі. Зараз Нафтогаз допомагає цьому місту із впровадженням трьох проектів, які дозволять виробляти тепло та електроенергію з біомаси.

У Нафтогазі заявили про відмову від газу для опалення

"Досвід Житомира показує, що в більшості випадків можна до наступного опалювального сезону перейти з природного газу на опалення, наприклад, на біомасу, сміття. Крім того, що ми вивчаємо цей позитивний досвід, ми працюємо з містом Житомир над трьома проектами, які дозволяють виробляти тепло й електроенергію з біомаси", - каже Вітренко.

Наразі Нафтогаз допомагає впроваджувати в Житомирі три ТЕЦ загальною потужністю 50 мегават, які працюватимуть на дерев'яній трісці і твердому побутовому смітті. До побудови цих ТЕЦ залучають не лише українські кошти, але й гроші міжнародних партнерів. За словами Вітренка, нині такі проекти дуже перспективні, і вони швидко самоокупаються.

"Ми також маємо самі усвідомлювати, наскільки важливо перейти з природного газу на біомасу, альтернативні джерела, теплові насоси якомога швидше. Бо за ринкової ціни на газ термін окупності таких проектів - 2-3 місяці", уточнив очільник Нафтогазу.

Такі енергетичні проекти не потребуватимуть великої затрати коштів, адже ТЕЦ працюватимуть на місцевій сировині. Крім того, вони даватимуть роботу місцевим жителям.

Нагадаємо, в уряді заявили про ймовірне припинення транзиту російського газу через українську ГТС в наступному році.


Марченко Любов, Тудей





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